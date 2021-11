Treinamento funcional infantil oferece diversos benefícios para a saúde

Atividade física é sinônimo de saúde e praticar exercícios é indicado para todas as idades. Em Aracaju, um novo método que está surgindo é o treinamento funcional para crianças, que estimula o desenvolvimento das capacidades físicas, consciência corporal e habilidades motoras. Focada no exercício físico infantil, a Agitação Kids Clube possui aulas de treinamento funcional para crianças dos 4 aos 15 anos separadas por turmas de acordo com a faixa etária.

Segundo o professor de educação física Anderson Félix, um dos idealizadores do projeto, a ideia de inaugurar um estúdio focado na atividade física infantil, surgiu para melhorar a qualidade de vida das crianças e ser uma opção saudável de interação.

“A nossa ideia de criar o estúdio de funcional para crianças surgiu da necessidade de ter um ponto de referência na cidade. Um local próprio e exclusivo para atividade física para crianças em Aracaju. Temos muitos locais voltados para lazer infantil, mas com foco em exercício estamos sendo pioneiros”, destacou Anderson.

Entre os diversos benefícios do treinamento funcional infantil, a melhora da qualidade de vida e da saúde são os principais fatores. São treinos voltados exclusivamente para crianças, com atividades lúdicas, associadas ao treinamento funcional como prática física.

“O exercício físico aplicado a um estilo de vida saudável possui diversas melhorias. As crianças hoje em dia passam muito tempo sentadas, mexendo no celular e isso prejudica a saúde corporal e mental. O treinamento além de ser benéfico para a saúde, também ajuda no rendimento esportivo caso a criança pratique algum esporte como por exemplo o futebol. Neste caso, o treinamento funcional melhora as potencialidades do atleta como a agilidade, potência muscular, velocidade e muito mais”, explica Anderson.

As aulas da Agitação Kids Clube, que fica no Iate Clube de Aracaju, são diárias nos turnos da tarde e noite e possuem duração de 45 minutos. Os pacotes são de aulas com uma, duas ou três vezes na semana e são bastante flexíveis. Para agendar uma aula experimental e mais informações, o contato é o (79) 9.8866-9367.

Foto assessoria

Por Felipe Martins