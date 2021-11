UNINASSAU encerra ações culturais pela Semana do Livro

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, está encerrando nesta sexta-feira, 05/11, a série de ações como palestras, oficinas de leitura, doação de livros para a comunidade, rodas de leitura, contação de histórias para crianças e sarau, voltadas para a cultura do livro.

A programação iniciou no último dia 23, na comunidade Jardim Centenário, na Zona-Norte da Capital. A diretora da UNINASSAU, Cilene Andrade, disse que essas são atividades de grande importância para o desenvolvimento cultural da sociedade e que as ações preparadas pela instituição ofertam novas perspectivas, não só para os acadêmicos, mas para toda a sociedade.

“A UNINASSAU possui, em sua biblioteca física, mais de 30 mil exemplares de livros, que fortalecem a importância da leitura para os alunos com todo o apoio do curso de Pedagogia, que ficou responsável pela organização da Semana do Livro”, destaca Cilene.

Outra atividade importante, realizada na unidade foi o Sarau Cultural. “Esse foi um momento de entrosamento, quando a literatura ofertou a todos que compõem a UNINASSAU um momento de cultura e aprendizado”, atentou a coordenadora do curso de Pedagogia, Eliane Andrade. O sarau contou com a presença do professor, jornalista, escritor, antologista e membro da Academia Sergipana de Letras, Domingos Pascoal de Melo e da professora, escritora, poetisa e membro da Academia Sergipana de Letras, Jane Guimarães Vasconcelos Santos.

O Sarau contou ainda com música, conversa, socialização de práticas e cultura com a professora, poeta, cordelista, declamadora e pesquisadora, Emily Barreto. O evento contemplou também, apresentação, declamação e exposição de livros de cordel por alunos do 6º período do curso de Pedagogia e deixou o espaço aberto para apresentações artística e cultural pelo público interno e externo. Aconteceu também, apresentação artística de alunos do curso de Farmácia.

Na praça

Na segunda-feira, o evento acontece com a doação de livros na praça. “Essa ação que será realizada na Praça General Valadão, no Centro de Aracaju, visa ofertar, a sociedade, em geral, acesso à leitura e a cultura. Vídeos com indicação de leitura redes sociais e cards com indicação de leitura e redes sociais, também serão ofertados. As ações seguem até o dia 5/11.

Por Suzy Guimarães