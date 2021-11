CPTran registra acidente envolvendo dois veículos com motoristas visivelmente embriagados

A Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) registrou no inicio da manhã deste sábado (06) um acidente envolvendo dois veículos de passeio.

O acidente aconteceu em frente a um shopping, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju e as informações são de que houve uma colisão traseira entre um Fiat/Uno e um Ford/Ecosport.

Segundo a CPTran, “os dois condutores, que apresentavam sinais notórios de embriaguez, conforme a Cptran, se recusaram a fazer o teste de etilômetro (bafômetro)”.

Um dos passageiros do Uno foi atendido e encaminhado ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os dois condutores envolvidos no acidente foram conduzidos à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis ao caso.

Foto redes sociais