Ação conjunta das polícias prende suspeitos de morte de jovem

Nesta sexta-feira (05), numa operação entre a Polícia Civil de Ribeirópolis e a Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), ocorreu a prisão de dois dos suspeitos envolvidos no homicídio de Deivid dos Santos, 21 anos. O crime aconteceu no município de Ribeirópolis, no dia 26 de outubro deste ano.

O jovem foi executado com 14 disparos de armas de fogo, em frente à sua residência, no bairro Alto da Alegria. Na ocasião, a Polícia Civil foi acionada e a equipe de Ribeirópolis iniciou as diligências e procedimentos policiais no local do crime, para apurar a autoria do delito.

Com a identificação de alguns suspeitos, a investigação avançou e foi apresentado ao Poder Judiciário um pedido referente às prisões temporárias dos envolvidos no assassinato. Hoje, durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas armas de fogo, munições e substâncias entorpecentes semelhantes à maconha.

O Delegado responsável pela investigação, Gregório Bezerra, afirmou que “a investigação continua e todos os envolvidos serão identificados e presos”. Também reforçou: “o compromisso das nossas polícias é na repressão a esse tipo de delito, considerado o mais grave em nossa sociedade, visto que afeta o nosso bem mais precioso: a vida”. Em caso de denúncias sobre crimes, disque 181. O sigilo é garantido.

