Belivaldo autoriza a reestruturação da rodovia que liga Itabaianinha e Tobias Barreto

Durante a solenidade, também foi anunciada a pavimentação asfáltica das ruas do Pólo de Moda

O governador Belivaldo Chagas assinou, na manhã desta sexta-feira (05), Ordem de Serviço para reestruturação de parte da Rodovia SE-290, no trecho entre a SE-170, em Tobias Barreto, e Itabaianinha, e do Acesso-286, que vai da SE-290, em Itabaianinha, ao povoado Ilha. Ao todo, 29,6 km serão reestruturados a partir de um investimento de R$ 14.270.143,32 . O primeiro trecho, que liga Tobias Barreto a Itabaianinha, tem 27,20 km de extensão. Já o segundo trecho, de Itabaianinha ao povoado Ilha, compreende 2,40 km.

Sendo palco da última Ordem de Serviço do Pró Rodovias I, Itabaianinha conta com um dos principais pólos têxteis de Sergipe, movimentando a economia não só da região, mas de todo o estado. “Aqui é uma região extremamente importante, principalmente, no que diz respeito à indústria têxtil, ao Pólo de Moda que se tornou. Então, havia necessidade de recuperar essas rodovias. Além do pólo têxtil, temos também a área de produção de cerâmica e da construção civil que dependem muito de Itabaianinha também. A gente arrumou a casa e, hoje, anunciamos uma obra importante como essa”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

Durante a solenidade, Belivaldo anunciou, também, que todas as ruas do pólo serão asfaltadas e que o projeto já passou pela fase do processo de licitação. “Recentemente, eu visitei o pólo industrial e fiquei impressionado pelo empenho das pessoas e pela beleza das indústrias. Me apaixonei pelo que vi e, em breve, a gente vai homologar a licitação”, disse.

Danilo Carvalho, prefeito de Itabaianinha, considera a obra um grande empreendimento. “Hoje, temos a felicidade de anunciar essa ordem de serviço, que vai beneficiar não só o tráfego de transporte coletivo, mas também carros pequenos, transporte de caminhões e o comércio local. Somos a capital da moda, do bordado, então o ganho para economia vai ser muito grande. Não só para Itabaianinha, mas para todo o estado de Sergipe. É muito importante ter uma sanção do Governo do Estado. Com essa rodovia nova, a gente está analisando um crescimento muito grande no nosso pólo de confecções, na questão citrícola e também da cerâmica”, destacou o prefeito.

Já Dilson de Agripino, prefeito de Tobias Barreto, enfatizou o compromisso do Estado com a região. “O governador disse que, com responsabilidade, iria fazer Sergipe ficar melhor. Então, o povo de Tobias Barreto, Itabaianinha, do povoado Ilha, povoado Chica, povoado Vermelho, povoado Riacho Fundo, povoado Roma, além dos municípios vizinhos, como Riachão e Poço Verde, só tem agradecimento por esta obra”, afirmou.

Pólo de Moda de Itabaianinha

Para Lucas Maxwell, gerente de duas lojas localizadas no coração do pólo, essa ação do governo do Estado é de suma importância. “A gente precisa atrair as pessoas para que elas possam chegar até o local com tranquilidade. Nós temos, hoje, algumas concorrências de outros estados, justamente pela facilidade de acesso, é essa nossa dificuldade aqui. Com essa previsão, desse novo asfalto, vai melhorar bastante para a gente, porque já traz tranquilidade para as pessoas chegarem até o Pólo de Moda de Itabaianinha, estimulando a economia local. E o apoio de todos, de toda a estrutura do estado, do município, é importante para que a gente possa desenvolver mais”, ressaltou Lucas Maxwell.

Ednaldo Alves dos Santos, empresário e presidente da Associação da Confecção do Município de Itabaianinha, também enxerga a obra como um impulso econômico para a região. “Clientes deixam de visitar nosso pólo porque as estradas não estão boas, mas com essa nova pista, além de aumentar o fluxo de clientes, vai aumentar, também, o interesse de empresários que queiram investir na nossa cidade, contribuindo para a geração de emprego e renda. Então todos ganham, a cidade, o estado, a população, o comércio em geral”, frisou.

Obra

Executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), a obra é mais uma realização do programa Pró Rodovias, inserido no Avança Sergipe. “É a última obra que estamos dando Ordem de Serviço referente ao Pró Rodovias I , a intenção do governador é fazer o Pró Rodovias II e, quem sabe, o Pró Rodovias III. Com a reestruturação tanto de Umbaúba a Itabaianinha, bem como essa rodovia de implantação Itabaianinha a Tobias Barreto, faz com que todos esses produtos feitos aqui sejam comercializados e transportados por essa região” afirmou Ubirajara Barreto, secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), ressaltando o fato de que a obra já foi iniciada e que as máquinas estão a todo vapor na pista.

Com 7,60 metros de largura; a obra compreenderá a reciclagem da pista com adição de brita; imprimação; pintura de ligação; camada em pavimentação asfáltica com vibroacabadora; implantação de sinalização horizontal e vertical; pintura termoplástica de faixas e zebrados; placas de Sinalização Vertical; tachas refletivas; execução da drenagem completa; e execução de base e sub-base em trechos específicos. A empresa responsável pela obra será a Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

Pró Rodovias

Ainda durante a cerimônia, o governador Belivaldo Chagas anunciou que, com o apoio da Assembleia Legislativa, já foram encaminhadas três cartas propostas; uma para o Banco do Brasil, na ordem de R$ 200 milhões. Outra, para a Caixa Econômica Federal, na ordem de R$ 100 milhões e a terceira para o Banco de Brasília, na ordem de R$ 100 milhões. São R$ 400 milhões para que o Pró-Rodovias II seja lançado. “Consegui arrumar a casa. Estou pagando o servidor em dia, fornecedores, prestadores de serviço, o Estado está organizado e temos capacidade de pagamento. Com fé em Deus, serão cerca de 350 km para que a gente feche 850 km de rodovias asfaltadas no estado de Sergipe, neste momento de recuperação de rodovias, que é extremamente importante” destacou o governador, Belivaldo Chagas.

Por meio do Pró Rodovias, o governo do Estado investiu cerca de R$ 330 milhões para recuperar aproximadamente 500km de rodovias em Sergipe, neste primeiro momento, sendo que a maioria das obras está pronta ou em execução.

Presenças

Estiveram presentes hoje o deputado federal Fábio Reis; os deputados estaduais Luciano Bispo (pres.da Alese), Janier Mota, Gracinha Garcez e Zezinho Guimarães; os prefeitos Danilo de Joaldo (Itabaianinha), Dilson de Agripino (Tobias Barreto), Anderson de Zé das Canas (Frei Paulo), Alan de Agripino (Areia Branca), Gilson Andrade (Estância), Humberto Maravilha (Tobias Barreto) e Gérson Diniz (em exercício, Tomar do Geru); o ex-deputado federal André Moura ea ex-deputada estadual Diná Almeida; Nicácio Lima, presidente da Câmara Municipal de Itabaianinha, representando todos os vereadores; os ex-prefeitos Agripino (Areia Branca), Robson da Laranja (Itabaianinha) Ranulfo (Arauá); os secretários estaduais José Carlos Felizola (Segg), Ubirajara Barreto (Sedurbs) e Zeca da Silva (Seagri); o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves, dentre outras autoridades.

