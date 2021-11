Capitão Samuel destina 600 mil em emendas para famílias carentes de Poço Verde e Malhador

O deputado capitão Samuel se destaca na indicação de emendas do valor de R$ 600 mil para alcançar famílias em situação de vulnerabilidade social e condições de moradias precárias que inicia-se em 2022 nos municípios de Poço Verde e Malhador.

Para Samuel, a ação demonstra de forma clara, o compromisso com a família sergipana em priorizar ações que envolvem as pessoas mais pobres e esquecidas e a efetiva garantia dos direitos sociais e incentivos para criação de novo Programa denominado Nosso Lar, instituído pela Lei 12.101/2009.

Sobre as emendas, capitão Samuel diz que “sabemos que muitas famílias necessitam de um banheiro ou reforma em sua casa como melhoria da qualidade de vida, e conseguir idealizar isso em parceria com Governo de Sergipe e resgatar a Política Estadual de Moradia estagnada por mais de uma década foi a minha visão parlamentar como compromisso do meu mandato”, disse o deputado.