Covid-19: Aracaju atinge 90% da população vacinada com ao menos uma dose da vacina

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua vacinando a população contra a covid-19 e nesta sexta-feira, 5, atingiu a marca de 90% da população com 12 anos de idade ou mais vacinada com ao menos uma dose, totalizando 512.984 pessoas vacinadas.

Nos dias 1° e 2 a vacinação foi suspensa em virtude do feriado prolongado, sendo retomado o cronograma na quarta-feira, 3. Entre quarta e esta sexta-feira mais 12.811 aracajuanos foram imunizados.

O cronograma segue direcionado à população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, pessoas acima de 18 anos, gestantes, puérperas e lactantes, os inseridos na repescagem, além do adiantamento da segunda dose. Também está sendo aplicada a dose de reforço nos idosos, além dos imunossuprimidos 40+, e profissionais de saúde vacinados.

Nesta sexta, a Prefeitura anunciou mais uma antecipação da terceira dose para idosos e profissionais de saúde que receberam a segunda dose da vacina até até 15 de junho; para esse grupo o imunizante estará disponível a parti de segunda-feira, dia 8.

Para receber a terceira dose, basta apresentar documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência de Aracaju. Os pontos para a dose de reforço funcionam somente durante a semana.

Sentimentos de alívio

A aposentada Aldeci Siqueira de Araújo, de 94 anos, fez questão de se dirigir, na companhia do filho, ao drive-thru montado no parque da Sementeira para tomar a dose de reforço. “Estou mais aliviada. É mais uma segurança para continuar a luta e que tudo passe logo”, sintetizou.

O autônomo Lucas Santos dos Anjos, 22, também esteve no drive da sementeira. Ao tomar a segunda, ele disse estar aliviado. “Meu sentimento agora é de muito alívio, de mais segurança para poder trabalhar e voltar para casa. Mesmo assim, vou continuar usando máscara, álcool em gel, e respeitar o distanciamento social”, observou.

A aposentada Mairete Silva de Assis Correia, 63, enfatizou que as pessoas precisam aproveitar a oportunidade e procurar os postos de vacinação o quanto antes.

“Vim tomar a terceira dose aqui na Sementeira. Estava muito ansiosa por esse momento e recomendo que as pessoas venham tomar a segunda dose e o reforço, porque estamos numa luta muito grande para que as pessoas possam ter mais vida e saúde. Acho que a iniciativa da Prefeitura de Aracaju de disponibilizar esses postos e todo esse trabalho do Governo do Estado são fundamentais e as pessoas têm de vir honrar isso. É investimento alto e as pessoas precisam aproveitar essa oportunidade, porque é a nossa saúde que está em jogo”, analisou.

Na Unidade Básica de Saúde do Augusto Franco, o auxiliar de depósito Richardson Leite Neto, 23, disse estar mais sossegado. “Mais tranquilo. Eu sei que muita gente ainda é um pouco ignorante, quando o assunto é vacina. Mas quando a gente se vacina, a gente, além de se proteger, protege os outros ao nosso redor, como pai, mãe, família, amigos”, contou.

O autônomo Joabe Santos Lisboa, 22, disse que a vacina está salvando vidas e contribuindo para que o dia a dia das pessoas volte ao normal. “É bom tomar a vacina, no meu caso, a segunda dose, porque ajuda a melhorar as coisas, para que todos fiquem bem e a vida volte ao normal”, frisou.

Pontos de vacinação

Os pontos de vacinação para terceira dose são: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Francisco Fonseca (18 do Forte), UBS Carlos Hardman (Soledade) e UBS Amélia Leite (Suíssa) e nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores. Nesses locais, a imunização ocorrerá das 8h às 16h. Já nos drive-thrus, a vacinação se estende até às 17h e não é necessário código para recebimento de terceira dose.

Os imunossuprimidos a partir de 18 anos e que receberam a segunda dose há 28 dias também podem receber a terceira dose nos mesmos pontos de idosos e de profissionais de saúde.

Segunda dose Pfizer

Quem precisa receber a segunda dose de Pfizer até 30 de novembro pode procurar um ponto de vacinação com cartão de vacinação e documento com foto. Os pontos são: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), unidade básica de saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Carlos Hardman (Soledade) e UBS Amélia Leite (Suíssa) Nesses locais, a imunização ocorrerá das 8h às 16h. Já nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, a vacinação se estende até as 17h.

Segunda dose de AstraZeneca

Para quem recebeu primeira dose de AstraZeneca e precisa receber segunda até 30 de novembro, o imunizante está disponível em: UBSs Augusto César Leite (Santa Tereza), Cândida Alves (Santo Antônio), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Osvaldo Leite (Santa Maria), Estação Cidadania (Bugio) e Drives da Sementeira e 28 BC. Nesses locais, a imunização ocorrerá das 8h às 16h. Já nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, a vacinação se estende até as 17h.

Repescagem 18+

A população adulta, a partir dos 18 anos (incluindo gestantes, puérperas e lactantes), que perdeu o prazo para receber sua primeira dose, pode buscar um dos seguintes pontos, das 8h às 16h: UBS Niceu Dantas (Zona de Expansão), UBS Antônio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria), UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio), UBS Joaldo Barbosa (América), UBS Adel Nunes (América), UBS Maria do Céu (Centro), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Adolescentes

Já os adolescentes entre 12 e 17 anos que não tomaram primeira dose, podem procurar os pontos: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), unidade básica de saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Carlos Hardman (Soledade) e UBS Francisco Fonseca (18 do Forte). Nesses locais, a imunização ocorrerá das 8h às 16h. Já o drive-thru do Parque da Sementeira funciona até às 17 horas e é necessário cadastro para primeira dose.

Foto Sérgio Silva