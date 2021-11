Crea-SE faz inspeção em estrutura de calçamento e constata degradação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) encaminhou ofício à Defesa Civil de Aracaju e à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) solicitando informações quanto as providências que estão sendo tomadas para recuperação do calçamento da Avenida Ivo do Prado, no Centro de Aracaju e recomendando a intervenção imediata no local. O Crea também pede uma avaliação acerca da necessidade de interdição. A medida tem por base a grave degradação e o risco tangível de colapso estrutural que sustenta o passeio, o que coloca em perigo a segurança dos aracajuanos e dos usuários da localidade em geral.

Em inspeção visual realizada na quinta-feira (4) por uma equipe de profissionais do Crea foram constatados diversos danos à estrutura, como descolamento do concreto, corrosão e consequente exposição de armaduras por expansão do aço, surgimento de trincas, rompimento e diversas deformações em peças de concreto que comprometem, visivelmente, a estabilidade e a segurança do passeio.

“Os problemas estruturais encontrados associados à localização, classificada como zona de agressividade ambiental muito forte, motivam ainda mais a preocupação com as providências que devem ser tomadas no local”, reforça o presidente do Conselho, engenheiro civil Jorge Roberto Silveira. O presidente alerta para a necessidade de realização de testes/ensaios visando avaliar a capacidade residual dos pilares, e limitação de cargas, no intuito de verificar a possibilidade da liberação do tráfego sobre o local.

“A fiscalização do Crea-SE está trabalhando no levantamento de informações sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ARTs de atividades de engenharia naquela localidade. Neste sentido foram solicitadas a Emurb informações a respeito das providências tomadas quanto à contratação de profissionais e empresas responsáveis pelos laudos, projetos e execuções dos serviços de recuperação da estrutura de sustentação do passeio da Avenida Ivo do Prado”, enfatiza Silveira.

Foto assessoria

Por Iris Valéria