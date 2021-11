Edvaldo convida a prefeita de Lagarto para reunião geral da FNP

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta sexta-feira, 5, em seu gabinete, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro. Na ocasião, Edvaldo, que preside a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), convidou pessoalmente a gestora, também membro da entidade, para participar da 81ª Reunião Geral da FNP, que ocorrerá em Aracaju, nos dias 25 e 26 de novembro. Durante o encontro, eles também trataram de questões de relevância do municipalismo brasileiro.

“Foi com grande felicidade que recebi a prefeita Hilda em meu gabinete, oportunidade na qual pudemos discutir sobre temas de grande relevância para o municipalismo. Também aproveitei a ocasião para convidá-la pessoalmente para a 81ª Reunião Geral da FNP, que acontecerá em nossa cidade, no final deste mês. Hilda é membro da Frente Nacional e será de extrema importância tê-la conosco neste evento”, destacou Edvaldo.

A prefeita Hilda Ribeiro se disse muito feliz com o convite e já confirmou presença na Reunião Geral. “Tivemos uma boa conversa, foi muito bom poder visitar o prefeito Edvaldo Nogueira, compartilhar experiências e tratar das questões de interesse dos municípios brasileiros, principalmente neste momento tão difícil que vivemos. Além disso, foi maravilhoso receber o convite pessoalmente para a reunião da Frente. Me senti honrada e, claro, estarei presente no evento”, declarou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

