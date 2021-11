Edvaldo não ficou solidário com André e Belivaldo e “conspira” por candidatura! 

Para este colunista, honestamente, não se trata de qualquer surpresa! Mas é importante que a sociedade sergipana, em especial a classe política e empresarial, tenha a dimensão do comportamento do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Pré-candidato declarado ao governo do Estado no próximo ano, o gestor é “pura desatenção” com seus aliados! Não é à toa que, quem geralmente decide sobre a formação da chapa majoritária, não quer nem ouvir falar no nome do comandante da PMA.

O que muita gente não sabe, mas que já está muito bem definido nos bastidores da política sergipana, é que a maioria das lideranças governistas, da capital e do interior, sem contar os empresários (de grande, médio e pequeno porte) não querem uma pré-candidatura de Edvaldo Nogueira a governador. A turma quer no comando do Estado um político de grupo, que tem palavra e assume os compromissos, e que não vai esquecer dos aliados quando “senta na cadeira”, quando ascende ao Poder.

Sergipe inteiro sabe do “drama” que o ex-deputado federal André Moura tem passado; cotado para ser o pré-candidato a senador da República pelo governo, há ainda um “imbróglio jurídico” no STF que desperta discussões calorosas e técnicas, sobre seu direito ou não de disputar a eleição no próximo ano. Não custa lembrar que, graças à atuação de André em BSB, graças a seu poder de articulação, milhões e milhões de recursos federais foram liberados para serem investidos em Aracaju.

Muitos desses repasses projetados pela tão contestada segunda gestão de João Alves Filho (in memoriam) na PMA, informação omitida por Edvaldo e seu marketing; mas mesmo diante desse impasse em torno de André Moura, o prefeito de Aracaju lhe “agradeceu” tanto apoio com “omissão”, com “silêncio”! Poderia ter vindo à público e manifestar sua solidariedade, como fez, por exemplo, o governador Belivaldo Chagas (PSD). “Frio”, Edvaldo optou pelas “sombras”…

Agora, mais recente, depois de alguns dias de férias em Dubai, o que se esperava do prefeito de Aracaju, em especial enquanto pré-candidato a governador pela situação, a era que ele se somaria a Belivaldo Chagas, que junto com a vice-governadora Eliane Aquino (PT), serão julgados pelo TSE, possivelmente na próxima terça-feira (9), e poderão ser (ou não) cassados. E o pior: Edvaldo (que demonstra manter influência no PCdoB), ainda “conspira” para ser pré-candidato a governador.

Não há um gesto de solidariedade, de apoio! Pior: não está levando em consideração uma provável pré-candidatura do amigo e aliado Fábio Mitidieri (PSD) a governador e tenta ser o “escolhido” a todo custo. Edvaldo demonstra querer o votos da situação, mas lhe falta boa estratégia, articulação política e, sobretudo, gratidão. Espera ser o “escolhido” na base da “conspiração”. Quando todo mundo recua, Edvaldo vem com o PCdoB impondo seu nome. Não será nada “sem combinar com os russos”…

Veja essa!

O Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe realizou uma reunião por videoconferência com os dirigentes e filiados do partido para tratarem sobre o processo eleitoral de 2022 no estado. Em pauta, além de alguns informes referente ao último Congresso Nacional do partido, que aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de outubro, a reunião abordou sobre a eleição da nova Comissão Política e do Secretariado e discutiram sobre o processo eleitoral do próximo ano.

E essa!

De acordo com o Presidente Estadual, Edival Góes, a maioria dos dirigentes indicou o nome do prefeito Edvaldo Nogueira como o mais preparado, do ponto de vista político, econômico e social para representar o estado de Sergipe e para o projeto eleitoral do PCdoB em 2022.

Edival Góes

“Para que possamos ter um estado eficaz, eficiente e capaz precisamos de um gestor que tenha uma capacidade de articular política do jeito que o nosso amigo Edvaldo Nogueira articula na prefeitura de Aracaju, e também, com a gestão já experimentada. Um gestor capaz, competente para que possamos ter a certeza de que não daremos um passo para trás”, pontuou.

Fábio Reis I

Este colunista conversou com o deputado federal Fábio Reis que ratificou sua disposição em disputar a reeleição no próximo ano, mas sobre a permanência no MDB ele explicou que tudo depende muito das condições do partido e da orientação do governador.

Fábio Reis II

“Estamos todos no mesmo barco; há uma indefinição e sozinho eu não tenho como ficar no MDB, como também ninguém tem; vamos esperar a sinalização do governador para definir se a gente fica ou vai para outra legenda”, explicou Fábio, reconhecendo o novo cenário sem as tradicionais coligações.

JB no MDB

Fábio Reis explicou também o ex-governador Jackson Barreto está mesmo disposto a continuar no MDB e disputar o Senado em 2022. Mas, questionado sobre um possível recuo de JB para disputar uma cadeira na Câmara Federal, Fábio Reis foi bem transparente: “aí consolidaria minha permanência e nós seríamos pré-candidatos juntos a federal”.

Pró-Rodovias I

A sexta-feira (5) foi marcada por uma intensa movimentação política no município de Itabaianinha, onde o governador Belivaldo Chagas (PSD) assinou a ordem de serviço para obras de reestruturação de parte da Rodovia SE-290, no trecho entre a SE-170, em Tobias Barreto, e Itabaianinha (27,2 km), e do Acesso-286, que vai da SE-290, em Itabaianinha, ao povoado Ilha (2,4 km). Essa foi a última ordem de serviços do Pró-Rodovias I.

Pró-Rodovias II

O governador ratificou a busca pela liberação de R$ 400 milhões em empréstimos para iniciar o Pró-Rodovias II, com previsão de melhorias, em mais 350 km de pista por todo o Estado. No trecho de ontem, entre Itabaianinha e Tobias Barreto serão investidos R$ 14,27 milhões e a previsão da obra são para nove meses, mas, segundo secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, “a empresa vencedora já fala em concluir em até cinco meses, antes do inverno”.

Danilo de Joaldo

O prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, disse que o governo anunciou um presente para dois pólos (cerâmico e têxtil) do Estado que vai incentivar, inclusive, o turismo local. “Esta obra é um presente para a população que há muito tempo aguarda a recuperação dessa rodovia. Temos a segunda ou a terceira frota de caminhões do Estado transportando cerâmica por essa região, o nosso Pólo da Moda vinha sofrendo também, mas nós acreditamos e contamos com a sensibilidade do governador. Temos a ideia de fazer a Rota da Moda, de Umbaúba a Tobias Barreto, trazendo mais investimentos para o Estado, emprego e renda para o nosso povo”.

Dilson de Agripino

O prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, agradeceu o anúncio feito pelo governador Belivaldo Chagas. “Eu quero que o governador tenha força! O senhor disse outro dia que, aos poucos e com responsabilidade, iria fazendo Sergipe ficar melhor. Externo aqui o nosso agradecimento em nome do povo de Tobias Barreto e Itabaianinha. O senhor disse que quando sair do governo estará com a consciência em paz com o povo de Sergipe. Nós temos que agradecer”.

Belivaldo Chagas I

Durante o anúncio, o governador Belivaldo Chagas agradeceu o apoio da bancada federal para ajudá-lo a gerir o Estado, como também a Assembleia Legislativa. “Sem a Alese jamais eu estaria aqui anunciando esta obra de serviço. O Pró-Rodovias II vai sair porque a nossa Assembleia aprovou os projetos de empréstimos que vão garantir o desenvolvimento para Sergipe. Agradeço, inclusive, à oposição, que nos cobra muito. Eu já fui deputado de oposição e digo: falar é fácil, fazer é que é difícil! E eu estou realizando”.

Belivaldo Chagas II

O governador disse que o Estado está organizado, financeiramente, que vem pagando os servidores em dias e já está buscando viabilizar o Pró-Rodovias II. “Com fé em Deus esses recursos serão liberados e nós vamos poder anunciar a recuperação do trecho de Itabaianinha a Arauá. Como também Arauá/BR-101 e Tomar do Geru/BR-101, divisa da Bahia até Indiaroba, Indiaroba/Santa Luzia e Santa Luzia a Estância. Também Tobias Barreto/Poço Verde e Lagarto/Itaporanga. Queremos chegar em 850 km de rodovias asfaltadas”.

Belivaldo Chagas III

“A ordem de serviço está sendo assinada, mas a obra já começou! Quando a empresa é responsável é assim, com as máquinas na pista! É gratificante anunciar obras, nós arrumamos a Casa! Fiquei impressionado com esse Pólo da Moda. Parece um outlet, me apaixonei tanto e este ano estaremos asfaltando todas as ruas na região do Pólo. A ordem de serviço já está dada e eu quero vim para a inauguração. Quero no Natal todo mundo comprando neste centro de modas com as ruas todas asfaltadas”, completou.

André Moura I

O ex-deputado André Moura pontuou que, quando exercia mandato no Congresso Nacional, conseguiu trazer muitos investimentos para Sergipe, em especial para os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. “Sempre tive compromisso com toda essa região aqui. Temos que estabelecer essa pista como Rodovia da Moda, porque esse pólo industrial gera emprego, aquece a economia local e a gente fica feliz em ver esse olhar diferenciado e atencioso do governo do Estado”.

André Moura II

“O governador já iniciou a recuperação de Umbaúba até Itabaianinha, está iniciando esse trecho e já falou em beneficiar o município de Arauá. Isso vai ajudar a escoar nossa produção, vejo Sergipe no caminho certo, com a retomada da economia, as obras acontecendo e a vida das pessoas voltando à normalidade”, completou André.

Luciano Bispo I

O presidente e deputado Luciano Bispo agradeceu ao governador pelo gesto de reconhecer a parceria da Assembleia Legislativa. “Isso tudo é muito importante para o nosso Estado e a Alese tem dado todo o apoio. O governador tem sido um batalhador, incansável, para conseguir o que ele quer. Estamos falando de cerca de 800 km de rodovias que serão revitalizadas com o Pró-Rodovias I e o Pró-Rodovias II. Estamos falando de um melhor escoamento da produção e mais qualidade de vida para o povo”, pontuou.

Luciano Bispo II

Em seguida, Luciano Bispo disse que o anúncio da obra da rodovia que liga Itabaianinha a Tobias Barreto era um pleito antigo do povo e dos deputados da região. “Esta era uma das regiões mais sofridas do Estado e que vem sendo contemplada e a Assembleia Legislativa segue sendo uma parceria do governo, não lhe falta, até porque nós temos que ter responsabilidade com o povo sergipano”.

Janier Mota

Sem esconder a satisfação com o anúncio feito pelo governo, a deputada estadual Janier Mota disse que “valeu muito a pena tudo o que acaba de ser divulgado, a recuperação da rodovia, contemplando também o povoado Ilha. Eu vinha sendo muito cobrada pela comunidade e hoje o sentimento é de gratidão. As pessoas vinham para a cidade e reclamavam que não iriam retornar por conta das estradas. Com o anúncio do governador, inclusive sobre a região do Pólo da Moda, vai incentivar o turismo. Ganha o município, o Estado e os comerciantes. Hoje eu estou muito feliz”.

Zezinho Guimarães

O também deputado Zezinho Guimarães falou em “investimento autossustentável” feito pelo governador. “Vai trazer desenvolvimento para essa região, que tem vocação para a moda, para a costura. Havia muita dificuldade por conta das condições das rodovias e ninguém de fora queria vim fazer compras, conhecer. Agora nós damos um passo importante, recuperando as rodovias e esperamos que, com isso, a gente possa distribuir melhor, gerando emprego e renda. É mais um presente que Itabaianinha ganha e a gente agradece ao governador”.

Gracinha Garcez

A deputada estadual Gracinha Garcez agradeceu ao governo por anunciar investimentos que garantem geração de emprego e renda para a região, além de qualidade de vida. “É de grande importância esse anúncio do governador. Itabaianinha, Tobias Barreto e até Arauá precisam dessas rodovias recuperadas. O governo prometeu e cumpriu e quem ganha com isso é o povo. E depois daqui nós temos certeza que o governador anunciará a obra de recuperação da rodovia que liga Lagarto a nossa querida Itaporanga”.

Diná Almeida

A ex-deputada Diná Almeida disse que a recuperação dessa rodovia sempre foi uma das reivindicações de seu mandato. “Eu fiz indicações e todas as vezes em que conversei com o governador e o secretário Bira eu sempre cobrava e acompanhava essa tramitação. Houve problema na licitação, mas hoje isso é assunto superado e temos que agradecer a Deus e ao governo por esta obra. Eu posso ter perdido o mandato, mas a vontade de trabalhar e as amizades que construí na Alese e no Estado vão me dar condições para continuar trabalhando e lutando por esse povo querido, ajudando a quem precisa”.

Ricardo Marques I

O vereador de Aracaju Ricardo Marques (Cidadania), defendeu a necessidade da alternância de poder, renovação política e anunciou que é pré-candidato a deputado estadual. “As pessoas estão pedindo e meu grupo também. Estou na política por uma missão e coloquei meu nome à disposição para concorrer uma cadeira na Assembleia Legislativa em 2022”, revelou.

Ricardo Marques II

Ricardo disse que considera muito saudável a alternância no poder. “Eu não quero fazer carreira na política. Não é bom ter sempre os mesmos nomes. Se daqui a 15 anos eu ainda estiver na política, acredito que seja a hora de encerrar meu ciclo e dar oportunidade para outro”, reiterou ele.

Ricardo Marques III

Para Ricardo Marques, um vereador precisa ser ativo e resolutivo. “O vereador não tem a caneta para resolver os problemas, mas pode e deve levar os problemas para quem pode resolver e ainda levar sugestões de como solucionar cada caso. Antes de cobrar, eu busco informações técnicas e embasamento, afinal fui eleito para representar o povo”, diz ele.

Maria do Carmo I

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) defendeu a implementação de ações incisivas em torno do Novembro Azul, mês dedicado à campanha de prevenção e orientação sobre o câncer de próstata. “As iniciativas devem ser para além do mês do novembro, porque, infelizmente, os homens ainda têm muita resistência de procurar um médico, fazer exames de rotina e cuidar da saúde”, argumentou a senadora, ressaltando que, quanto mais precoce for a descoberta de doenças, mais fácil será tratá-las.

Maria do Carmo II

Para reforçar a necessidade do autocuidado que o homem tem que ter com sua saúde, a democrata destacou as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), que apontam uma estimativa no Brasil de 65.840 casos novos de câncer de próstata para cada ano do triênio 2020-2022. Esse número corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens.

Goretti Reis I

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) contou com a aprovação de sua Indicação N°551/2021 que solicita ao Governo do Estado a criação do cargo de enfermeiro forense no quadro de pessoal da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) para atender demandas do Instituto Médico Legal (IML). O enfermeiro forense presta assistência especializada e diferenciada a pacientes, vítimas e/ou agressores.

Goretti Reis II

A especialidade é reconhecida no Brasil desde 2011, pela Resolução 389/11 e sua competência técnica pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN n° 556/2017. Os enfermeiros forenses desempenham um papel fundamental para fazer a ponte entre o Direito e a Medicina, pois atuam diretamente com vítimas de violência, abuso ou maus-tratos, além de tratar as lesões, associar a agressão ao trauma infringido e as evidências coletadas.

Cidadania Sergipana

A Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), concedeu o Título de Cidadão Sergipano para o fundador e presidente do Conselho da Unigel, o engenheiro Henri Armand Slezynger. O empresário arrendou a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), situada no município de Laranjeiras, retomando e reaquecendo a atividade econômica da região, gerando emprego e renda. O deputado Luciano Bispo presidiu a solenidade.

Olhar social

Honrado e emocionado com a homenagem, o empresário disse para os presentes que “estamos muito felizes por estar aqui e com a grande responsabilidade de operar essa magnífica fábrica, com seis meses de atividade e tenham certeza que tudo faremos para corresponder a confiança em nós depositada”, disse Henri Armand, detalhando a responsabilidade social de seu grupo, anunciando investimentos de uma creche e um colégio de ensino fundamental no município de Laranjeiras.

Henri Armand Slezynger

“Estou muito honrado e emocionado por vir a Sergipe e receber esta honraria. Esta é uma bela terra, um povo muito amistoso e acolhedor. Agora, como Cidadão sergipano, tenho ainda mais responsabilidade, a parte social também faz parte da nossa história e, a minha maior alegria será voltar aqui e ver as crianças brincando e estudando na creche. Quero agradecer muito a acolhida que recebemos aqui em Sergipe, que tem sido excepcional”, completou o empresário.

Laércio Oliveira I

Prestigiando a solenidade, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) enalteceu a coragem e o compromisso do empresário em investir em Sergipe. “Dr. Henri, na altura da idade dele, entender que ainda tem muito por fazer em favor do setor produtivo e da geração de emprego, da sociedade como um todo. Ele vem a Sergipe e transforma a antiga fábrica da Fafen na Unigel, que hoje faz a produção de amônia do nosso Estado, na capacidade máxima de produção de fertilizantes da fábrica”.

Laércio Oliveira II

Laércio Oliveira lembrou da luta encampada por parlamentares sergipanos quando as atividades da Fafen foram paralisadas. “Uma solução precisava ser encontrada para aquele local. Na época pujante, você percebia as centenas de transportadoras que atuavam ali, com caminhões parados esperando para serem carregados. As misturadoras que estavam fechadas, retomaram suas atividades e mais quatro estão iniciando. É assim que a economia funciona e faz a máquina rodar, trazendo benefícios para o povo”.

Zezinho Sobral I

O autor da propositura, deputado estadual Zezinho Sobral, também enalteceu a reabertura da fábrica de fertilizantes no município de Laranjeiras. “Ele recompõe a cadeia produtiva do nosso Estado, restabelecendo as misturadoras, as transportadoras e todos que ali estão associados, tanto na agricultura familiar quanto no agronegócio. O Brasil alimenta mais de um bilhão de pessoas com o que é produzido por aqui e o fertilizante nitrogenado é estratégico para o nosso Estado”.

Zezinho Sobral II

Zezinho Sobral ainda diferenciou a Unigel por ter acreditado e apostado no potencial de Sergipe, além de ter responsabilidade social. “Geram emprego e renda, mas atua no campo social, assumindo o ensino fundamental, uma creche e tem também a ideia de investir no ensino técnico. Tem uma contribuição extraordinária e, a meu ver, este título, é muito justo, porque contempla alguém que tem compromisso e responsabilidade com Sergipe e com o povo querido de Laranjeiras”.

PDES

O presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo, fez uma saudação especial a todos os presentes que vieram prestigiar a entrega do Título de Cidadão, enumerou os avanços com a retomada da antiga fábrica da Fafen e aproveitou a oportunidade para entregar ao homenageado uma edição do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES) de Sergipe, desenvolvido pela Alese em parceria com a Fundação Dom Cabral.

Fábio Mitidieri I

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) participou como membro da Comissão de Esporte, do encerramento dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s). O evento, que começou no último dia 29, retornou ao calendário esportivo após 17 anos e reuniu cerca 6 mil participantes entre 12 a 14 anos.

Fábio Mitidieri II

Ao lado do presidente do presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho e da superintendente especial de esporte, Mariana Dantas, Fábio prestigiou a equipe sergipana que foi campeã de Handebol e teve honra de entregar cada medalha de ouro aos nossos atletas.

Fábio Henrique I

O deputado Fábio Henrique (PDT) apresentou à Câmara Federal o Projeto de Lei 3883/21, que busca aumentar o acesso às informações de interesse público através da tecnologia. O texto enviado na última quarta-feira (4), destaca os pontos principais da proposta visando a transparência de obras públicas.

Fábio Henrique II

O projeto altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas, e obriga governo federal, estados, municípios e demais entidades a disponibilizarem Código de Barra Bidimensional (QR Code) nas placas de inauguração das obras.

Fábio Henrique III

Segundo o deputado do PDT, a iniciativa fornecerá informações completas sobre o histórico de execução das obras, deixando a população bem informada. “O PL 3883/21 é um projeto que aproxima e envolve a comunidade nos assuntos de interesse público, aumentando a transparência e reduzindo corrupções”, afirma Fábio Henrique.

QR Code

A população atendida poderá ter acesso a data de entrega da obra, ao valor inicial e final do contrato, ao nome da empresa contratada, a fonte de recursos, entre outros dados. Além disso, também poderá abrir reclamações a respeito de obras paralisadas. “O QR Code será uma espécie de identidade, reunindo todas as informações e abrindo uma rede de comunicação entre o cidadão e o Estado”, conclui o parlamentar, que destaca a importância de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.

