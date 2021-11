Maquiador de Marília Mendonça, que viajou de carro: “Estou vivo, mas o saldo é negativo”

Eduardo Guimarães, maquiador de Marília Mendonça, não foi com a equipe no avião para o show de Caratinga, em Minas Gerais, que caiu a 2 quilômetros do destino final, resultando na morte da cantora e todos a bordo. Ele foi de carro para a cidade e já estava no hotel quando soube do acidente.

Em Goiânia para o velório dos amigos, Eduardo conversou com a Quem e falou sobre o sentimento. “Estou agradecido pela minha vida, mas a perda é tão maior… Perdi meus grandes amigos. O saldo, estou vivo, estou bem, mas o saldo é negativo. Queria meus amigos juntos”, lamentou.

“Acabei indo direto de São Paulo para Belo Horizonte. E de lá peguei um carro até Caratinga. Quando estava indo para academia, me mandaram uma foto perguntando se era o avião dela. E eu ainda falei: ‘Não, acho que estou viajando’. E depois tudo foi acontecendo e foi essa fatalidade”, explicou.

O maquiador afirmou que Marília estava em uma boa fase na vida pessoal e profissional. “Ela estava em uma fase muito empoderada, sabe? Essa questão das Patroas… Ela estava se realizando como pessoa, fisicamente, vendo resultados, isso com certeza influenciava. E ela estava em uma fase muito feliz”, disse.

“O fim de semana passado foi de quatro dias de show e parecia que ela ia explodir de felicidade. Parece que foi uma despedida, dos últimos momentos sendo fechados com chave de ouro”, concluiu.

Fonte/Foto: globo.com