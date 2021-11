Obra do Terminal DIA:  novo trecho é interditado em Aracaju

O último trecho do Terminal de Integração do Distrito Industrial (DIA) foi interditado no início desta sexta-feira, 5. O local está passando por reforma em toda a sua estrutura, no intuito de oferecer mais conforto e acessibilidade aos usuários e trabalhadores do sistema de transporte público, e nessa terceira e última etapa da reforma, a área que fica mais próxima ao viaduto Carvalho Déda foi interditada e as catracas de acesso desativadas.

As linhas de ônibus que fazem o embarque e desembarque de passageiros no trecho isolado foram remanejadas para outras áreas do terminal, as quais já estão reformadas. Além disso, banners foram instalados para informar os usuários os novos locais de paradas dessas linhas. A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) também já fez o remanejamento dos ambulantes para os trechos já reformados.

Como as catracas de acesso (próximas ao teatro Tobias Barreto) já foram interditadas, a entrada e saída de passageiros no terminal está sendo feita somente pelas catracas que ficam próximo à agência do Banese. Fiscais do terminal estão posicionados próximo às catracas interditadas orientando os usuários do transporte público sobre a entrada e saída.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju orienta os usuários do transporte público a respeitarem as sinalizações instaladas, as orientações dos fiscais e a utilizarem as faixas de pedestres para fazer a travessia da via, seguindo pelas calçadas para assim chegar às catracas e terem acesso ao terminal.

“Toda obra traz transtornos, mas estamos fazendo o possível para amenizar os impactos para a população. Por isso, pedimos aos usuários do transporte que tenham atenção ao acessarem o terminal e que sigam as orientações dos fiscais, tanto para a entrada como para a saída do terminal. Em breve, a Prefeitura entregará à população um terminal novo e funcional”, destaca o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Reforma

Nessa fase final da obra será feita a fundação com sapatas, aplicação dos pilares, rede de drenagem e estruturas em aço, sistema de proteção contra raios, pintura, rede elétrica, piso em concreto e acessibilidade.

A obra de reforma do Terminal Dia faz parte do projeto de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Aracaju e está sendo executada a partir de um investimento de cerca de 2,5 milhões. A reforma também prevê a reconstrução do muro que delimita a área do terminal, recuperação do pavimento e aplicação de piso tátil e demais equipamentos de acessibilidade.

Fonte e foto assessoria