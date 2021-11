Parque da Sementeira volta a receber eventos mediante agendamento

Com a reabertura do parque Governador Augusto Franco (Sementeira), a população passa a contar com um espaço para a realização de eventos esportivos, culturais e de socialização. Porém, a reserva de alguns ambientes na extensão de área verde deve seguir os critérios adotados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), órgão da Prefeitura de Aracaju responsável pela administração do local.

De acordo com a gerência do parque, como o local ainda funciona como posto volante da vacinação contra a covid-19, no sistema drive-thru, o agendamento, previamente antecipado, será somente para os fins de semana e feriados, quando o horário de atendimento ao público é das 5h até as 21h30.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar agendamento para a realização de evento no Parque da Sementeira. Para isso, devem entregar no Setor de Protocolo da empresa municipal, localizado na portaria principal do parque, pela avenida Jornalista Santos Santana, um ofício constando informações como data, horário (início e final), público estimado e estrutura a ser utilizada”, detalha o gerente de Parques, Rodolfo Costa, ao ressaltar que o pedido para uso da área deve ser entregue dez dias antes do evento.

Rodolfo acrescenta que após o recebimento da solicitação, cada festividade é criteriosamente analisada prevendo a melhor organização do espaço, inclusive da ocupação dos quiosques. “Até o momento, por conta da realização da CASACOR, iremos disponibilizar apenas 4 dos 8 quiosques. Vale lembrar, que o campo de futebol segue interditado”, informou Costa.

Estrutura

O Parque Augusto Franco oferece uma estrutura que possibilita diversos momentos de lazer, a exemplo do parque infantil, pista para caminhada, quadra poliesportiva, área para prática de vôlei de praia e píer em frente ao lago.

Para manter a biossegurança dos frequentadores, ao entrar no parque é ofertado um dispositivo com álcool em gel e o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório. Além disso, a entrada será restrita à portaria lateral (na avenida Jornalista Santos Santana, em frente à Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe).

Foto: Felipe Goettenauer