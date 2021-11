Polícia prende homem suspeito de desmanche e revenda de peças de motocicleta no interior

Agentes de polícia da Delegacia Geral da Polícia Civil realizaram a prisão em flagrante de um homem suspeito por receptação qualificada. A prisão aconteceu por volta das das 14h desta sexta-feira (05).

Segundo o delegado de Polícia Gustavo Mendes, que coordenou os trabalhos, agentes lotados na Delegacia de Umbaúba receberam informações que um homem estaria desmontando uma motocicleta para fins de revenda de suas peças, na Rua do Beco, Povoado Palmeirinha, em Umbaúba.

“Prontamente, fomos ao local verificar a procedência de tais informações, sendo constatado peças como carenagens, tanque, bengalas, painel, amortecedores, roda e motor com numeração suprimida”, explicou o delegado.

Com a constatação do crime, foi lavrado o auto de prisão em flagrante do suspeito e feita a comunicação ao Poder Judiciário para o andamento processual. A Polícia Civil pede o apoio da população por meio do Disque Denúncia 181, onde o sigilo do denunciante será preservado.

Informações e foto SSP