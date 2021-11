Sergio Guizé lança álbum solo, que tem música com Bianca Bin

Com uma longa carreira de ator e cantor, Sergio Guizé, no ar em “Verdades secretas” 2, agora se arrisca nas artes plásticas. Ele pintou dez telas, todas com temas relacionados às músicas de seu primeiro álbum solo, “À deriva”, que será lançado este mês.

– Cada música é representada por uma tela. Com o sentimento de insegurança que a pandemia causou nos primeiros meses, me apeguei aos livros, à pintura… O disco tem a ver com isso. Foi feito na minha casa. Botei aparelhos, meus amigos foram para lá. Estou muito feliz com o resultado. Ficou bem melhor do que eu imaginava.

Ele explica como se deu o processo criativo do disco:

– Quando começou a pandemia, eu pensei nos amigos do teatro. Fui ligando, mandando mensagem para cada um, perguntando como estavam. Mário Bortolotto, que dirige a peça que vou fazer, “O homem que matou Liberty Valance”, disse: “Segurando firme o leme para não ficar à deriva”. Aí fiz a música “À deriva” e comecei a escrever em cima do tema. Fiz mais três em parcerias. Tem também uma versão do Cartola, outra, do Belchior. São dez músicas.

Guizé conta que a mulher, a atriz Bianca Bin, foi uma “grande inspiração”. Os dois estão juntos desde 2018.

– O primeiro poema que escrevi para a Bianca foi “A primeira vez que segurei sua mão”. É um recorte poético de algo que parece simples, mas que tem uma força. Eu me lembro bem, estava ali no Itanhangá (na Zona Oeste do Rio). Esse poema inspirou uma música. E tem uma outra que eu fiz com ela, “Um pouco mais de mim”. Eu escrevi e ela me ajudou a finalizar a letra. Ela dá apoio na parte burocrática também. Esse disco é como um agradecimento. Tenho amigos que se foram sozinhos. Saber que tenho uma companheira ponta firme, que está ali na alegria e na tristeza, é muito especial. Fico cada vez mais grato e apaixonado.

Fonte/Foto: globo.com