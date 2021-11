Tio de Marília Mendonça que morreu em acidente de avião tinha bebê

O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais, onde Marília teria um show na noite noite desta sexta-feira. Além da cantora e do tio, um produtor, o piloto e o copiloto também morreram no acidente.

Abicelí completou quatro anos de casado com Nayara em outubro deste ano. Na época, ele fez um post em homenagem à companheira dizendo que se apaixonou “no primeiro instante” que a conheceu. Na publicação, ele ainda fez referência à filha, dizendo ser o “fruto” do amor do casal.