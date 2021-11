CRESS mobiliza bancada federal contra PL que exclui assistentes sociais e psicólogos 

O Conselho Regional de Serviço Social (Cress/SE) iniciou mais uma ação em defesa da categoria, unindo-se a uma campanha nacional para lutar contra três projetos de lei que estão em tramitação no Congresso

Nacional e coloca em risco conquistas da categoria dos assistentes

sociais e psicólogos adquiridas na Lei n. 13.935/19.

Dois PLs tramitam na Câmara Federal (3418/21 e o 3339/21) e o terceiro

no Senado Federal (2751/21) os três alteram dispositivos da Lei n.

14.113/20 que regulamenta o Fundo Nacional de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da

educação. Segundo a presidente do CRESS/SE Dora Rosa Horlacher, esses

PLs são um retrocesso para a categoria. ?Foi um avanço a gente ter

aprovado a lei 13.935 que incorpora na rede pública de educação básica

profissionais dessas duas categorias. Essa lei além de reconhecer a

pertinência de ambas as categorias no sistema escolar sela a

vinculação desses profissionais de forma legitima ao campo de

educação, considerando as atribuições especificas exercidas nessa

área?, explicou a presidente do CRESS/SE.

O conselho iniciou uma força tarefa que visa abordar toda a bancada

federal sergipana com o objetivo de apelar a todos os parlamentares

que votem contra esses PLs. De acordo com Dora Rosa, o PL 3418/21

deverá ser o primeiro a entrar na pauta de votação na Câmara Federal.

?Nós precisamos agir rápido nesse contato com nossos representantes,

com o objetivo de explicar a eles o retrocesso desse PL?, esclareceu a

presidente que esteve pessoalmente no aeroporto de Aracaju acompanhada

do assistente social Gabriel Araújo, em nome do Comitê Sergipano pela

implementação da Lei 13.935/19 para conversar com os parlamentares que estavam retornando de Brasília.

?Essa é uma ação de esclarecimento e temos certeza que com essa

mobilização conseguiremos mostrar aos parlamentares o retrocesso

desses PLs e pediremos que votem contra os projetos?, destacou

confiante no apoio.

Na tarde de quinta-feira, 4, Dora Rosa e Gabriel Araújo conversaram

com o deputado federal Fábio Henrique (PDT) e com o senador Rogério

Carvalho (PT), ao desembarcarem no Aeroporto Santa Maria. Os

parlamentares foram bastante receptivos ao pedido dos integrantes do

Comitê e se comprometeram a apoiar a luta.

De acordo com a presidente do Conselho, o PL 3418/21 de autoria da

deputada federal Dorinha Sobral Rezende, DEM/TO, que tramita na Câmara

Federal, propõe a retirada dos psicólogos e assistentes sociais do rol de profissionais passiveis de financiamento via Fundeb. ?Já

conseguimos de uma outra vez retirar da pauta esse projeto, mas

lamentavelmente ele voltou e por isso voltamos a nos mobilizar. O

Conselho Regional de Serviço Social, autarquia federal que representa

os assistente sociais no estado de Sergipe, juntamente com

representante do Comitê Sergipano pela implementação da Lei 13.935/19,

encaminhou ofícios para todos os deputados federais de Sergipe

solicitando que derrubem o PL da deputada Dorinha Sobral, solicitamos

também reuniões e ao mesmo tempo estamos fazendo um corpo a corpo para sensibilizar a bancada federal no sentido de resguardar essa conquista

da categoria profissional?, enfatizou Dora Rosa.

Para que se torne uma realidade em todo o país, a Lei 13.935/2019,

precisa de uma fonte permanente de recurso, que foi garantido pela Lei

14.113/2020, que regulamenta o Fundeb. Juntas, essas duas leis dão um

salto fundamental para garantir às crianças, adolescentes e jovens

brasileiros, uma base educacional consistente, plural é inclusiva.

A presidente ressaltou que o Cress/SE seguirá atento, alerta,

mobilizado para lutar contra a retirada dos assistentes sociais e

psicólogos da lei que regulamenta o Fundeb. E que as entidades estão

unidas e vigilantes para lutar em defesa da educação básica pública e

de qualidade.

—

Âncora Adm Comunicação