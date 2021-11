Assessoria jurídica da ASPRA/SE atua na defesa de associado e consegue a liberdade

Neste sábado, dia 06, às 09h10, a assessoria jurídica da ASPRA/SE (Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) foi acionada para atender a um associado da entidade que estaria preso no PRESMIL (Presídio Militar) e que teria uma audiência de custódia junto ao Juiz Plantonista no fórum Gumersindo Bessa.

De imediato, o advogado da área criminal, Márlio Damasceno, se deslocou até o fórum acima citado, chegado às 09h40 e permanecendo até às 16h00, onde promoveu a defesa do associado da ASPRA na audiência de custódia, requerendo a liberdade provisória do mesmo, obtendo êxito no pedido, tendo logo após sido liberado.

O associado fez questão de agradecer a ASPRA e ao advogado Márlio Damasceno pela presteza e comprometimento, de em pleno sábado, dar total assistência jurídica à sua pessoa.

Matéria do blog Espaço Militar