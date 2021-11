Confiança vence o Brusque de virada, por 3 a 2 , no Batistão, pela 34ª rodada da Série B

O Confiança venceu o Brusque de virada, por 3 a 2 , no Estádio Batistão em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Confiança conseguiu sua terceira vitória seguida na Série B, algo também inédito até então. Também deixou, mesmo que momentaneamente, a vice-lanterna, posição ocupada desde a 24ª rodada.

A vitória fez o Confiança subir para o 18º lugar, com 34 pontos, quatro a menos que o Brusque, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. O time catarinense foi punido com a perda de três pontos por causa de um ato de racismo contra o meia Celsinho, do Londrina, por parte de um conselheiro.

O Confiança volta a jogar no próximo sábado, quando recebe o Londrina, às 18h45, na Arena Batistão, pela 32ª rodada da Série B.

Jogadas – O primeiro gol do duelo foi marcado por Rodolfo Potiguar, aos 37 minutos do 1º tempo. O volante converteu penalidade máxima e colocou os visitantes à frente. Já na etapa complementar, Hernane fez aos três, de pênalti, e aos seis minutos para o time da casa, sacramentando a virada dos sergipanos. Aos 46, Rafael Vila marcou o terceiro, e Thiago Alagoano descontou aos 49 para os visitantes, dando números finais ao confronto.

Foto: Almeida/Confiança