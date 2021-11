MDB emite nota em que dá total apoio à indicação de Fábio Mitidieri para disputar o Governo

Através das suas redes sociais, o diretório estadual do MDB divulgou uma Nota Pública assinada pelo presidente interino, Sérgio Reis, na qual presta “seu total apoio à indicação do nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) como pré-candidato a Governo pelo atual agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).”

Ainda segundo a nota, “o MDB compreende que Fábio Mitidieri reúne todas as condições para comandar o projeto de desenvolvimento e avanços para Sergipe, com segurança, responsabilidade e diálogo com os mais diferentes setores do Estado”.

Segue o documento afirmando que “Nosso partido e seus filiados defendem uma definição o mais breve possível em torno do nome de Fábio Mitidieri, buscando o fortalecimento do grupo e a unidade de forças em torno de um projeto que vem se mostrando sólido e vitorioso desde 2006, com a eleição de Marcelo Déda, alternando e renovando lideranças, consolidando um modelo de gestão focado no desenvolvimento com responsabilidade”.