Rosário do Catete realiza primeira edição do projeto Cultura na Praça

Na sexta-feira (5), no Dia Nacional da Cultura, na Praça dos Quiosques, aconteceu a primeira edição do projeto Cultura na Praça, em Rosário do Catete. O evento, realizado pela Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, utilizou recursos da Lei Aldir Blanc, executada pelo Governo Federal, que dispõe sobre auxílio aos artistas do setor cultural, que foram prejudicados durante o período de maior agravamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O espaço reuniu os grupos culturais de maculelê Raízes de Angola, Samba de Pareia da Mussuca, Batalhão de Rosário, Reisado 12 Estrelinhas e apresentação teatral do grupo Genivaldo. Além de um espaço de manifestações folclóricas, o projeto Cultura na Praça abriu espaço para exposição das artesãs de Rosário do Catete. Robson Balbino, o Mestre Carrapato, destacou a realização do evento que ofereceu oportunidades para diversas manifestações culturais. “A partir da cultura podemos vencer barreiras e proporcionar oportunidades para garantir entretenimento e evidenciar o que somos. O projeto é uma ferramenta importante de valorização dos nossos grupos culturais e um instrumento social capaz de afastar crianças e adolescentes de atividades ilícitas”, afirmou o líder do grupo de maculelê.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Maura Cecília Santos, frisou que se sente honrada em contribuir para a valorização das manifestações locais e regionais. “No dia nacional da Cultura, realizamos dois grandes eventos de valorização dos nossos artistas. No projeto Cultura na Praça e na live cultural, conseguimos mostrar uma parte da nossa cultura para o mundo. Somos um povo rico em dança, teatro, artesanato, música… Enfim, somos Cultura!”, destacou Maura Cecília.

O Dia Nacional da Cultura foi instituído pela Lei n° 5.579/70, sancionada pelo então presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. De acordo com o Arquivo Nacional, esta data homenageia o jurista, jornalista, político, diplomata, ensaísta e orador baiano, Rui Barbosa, que nasceu em 5 de novembro de 1849. Rui Barbosa foi autor de várias obras literárias e membro fundador da Academia Brasileira de Letras.

Por Keizer Santos