A Justiça não julga achismo

Por Adiberto de Souza *

Por puxa-saquismo ou interesses outros, muita gente em Sergipe está defendendo que o Tribunal Superior Eleitoral absolva o governador Belivaldo Chagas (PSD) e a vice Eliane Aquino (PT), ambos cassados por abuso do poder econômico. Sem argumentos para contestar a condenação imposta aos dois pelo TRE, as pessoas que defendem os réus preferem argumentar ser injusto tirar do poder quem está fazendo um bom governo. Ora, não estará em julgamento no TSE a boa ou má performance do governo Belivaldo/Eliane, mas a grave acusação de uso da máquina pública na campanha eleitoral de 2018. No entendimento do TRE, enquanto candidato à reeleição, o governador assinou uma série de ordens de serviço, prometendo obras a três por dois, caracterizando o uso escancarado do poder econômico. É isso que será julgado pelos ministros do TSE, na sessão de amanhã. No mais, o lero-lero veiculado pela mídia nos últimos dias não passa de vontade dos amigos e apaniguados do governador e da vice, mesmo sabendo eles que a Justiça não julga com base em achismo de quem quer que seja. Marminino!

MDB com Mitidieri

O MDB sergipano anunciou apoio ao pré-candidato a governador de Fábio Mitidieri (PSD). Segundo o presidente interino do MDB, Sérgio Reis, o pessedista “reúne todas as condições para comandar o projeto de desenvolvimento e avanços para Sergipe”. A legenda alega que Mitidieri garantirá o fortalecimento da unidade do grupo governista em torno de um projeto que vem se mostrando sólido e vitorioso desde 2006. Então, tá!

Foram às urnas

Os sócios-torcedores da Associação Olímpica de Itabaiana elegeram, ontem, a nova diretoria do clube, tendo como presidente Wilson Mendonça, o “Galego”. Torcedor do “Tremendão”, o presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), foi um dos eleitores da chapa única: “Fiz questão de participar da eleição e cumprimentar o nosso amigo “Galego” pelo trabalho realizado no comando do nosso tricolor da serra”, afirmou o emedebista. Ah, bom!

Novo petista

Após se aposentar como conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, o advogado Clóvis Barbosa se filiou ao PT. O novo petista foi indicado para o TCE pelo saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT), de quem foi secretário. Segundo comenta-se nas esquinas de Sergipe, Clóvis deve participar como candidato das eleições de 2022. Em 1990, o conselheiro aposentado disputou pelo PSB uma cadeira no Senado. Foi votado por 5,52% dos eleitores, ficando bem atrás de Albano Franco (PMN), eleito senador com 64,64% dos votos. Aff Maria!

Vida desgraçada

“A fome faz o homem procurar caminhos nunca andados. O que importa! Ele vai por aí! Todos os caminhos o levam para lugar nenhum. Ele sabe que é macho. Cabra da peste e que vive no agreste, mas é um nordestino sem destino. Seu destino é enfrentar a seca terrível do sertão. Vida de graça. Vida sem graça, Vida desgraçada. Vida desigual”. Como é atual este trecho do romance Vidas Secas, escrito pelo alagoano Graciliano Ramos. Só Jesus na causa!

Pedetista invocado

E quem está por aqui com a bancada federal de seu partido é o vereador aracajuano Isac Silveira (PDT). O moço ainda não engoliu o fato de alguns deputados pedetistas terem votado favoráveis à PEC dos Precatórios. Isac torce que os aliados mudem de postura na 2ª votação da Proposta, inclusive o deputado federal Fábio Henrique. Caso a legenda insista em apoiar a PEC do governo Bolsonaro, o vereador diz que pode até deixar o PDT. Crendeuspai!

Celular e direção

Mais de 19% dos motoristas das capitais usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada cinco pessoas, uma afronta a lei. Feita pelo Ministério da Saúde, a pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos (25%) e com maior escolaridade (26,1%) são as que mais assumem esse comportamento de risco. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção. Home vôte!

DEM pisou no freio

A direção do DEM em Sergipe reduziu as atividades política para aguardar a definição sobre a fusão do partido com o PSL. Preocupados com a possiblidade de perder o comando da legenda para o ex-deputado federal André Moura (PSC), os demistas preferiram esperar na moita o registro definitivo do novo partido União Brasil. O mais temeroso com isso é José Carlos Machado, presidente do DEM no estado. Pré-candidato a deputado federal, Machadão sabe que a sua eleição ficará complicada caso a legenda saia do comando da senadora Maria do Carmo Alves. Essa informação é da amiga jornalista Thaís Bezerra.

Conversa com prefeitos

E o pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT) se reuniu com os seis prefeitos petistas de Sergipe. Segundo o senador, o encontro serviu para ouvir as demandas dos gestores e, naturalmente, discutir a campanha eleitoral que se avizinha. Estiveram na reunião os prefeitos Weldo Mariano (Canindé), Sandro de Jesus (Cristinápolis), Jean de Gerino (Feira Nova), Gilberto Maynard (Maruim), Givanildo Costa (Salgado) e Binho (São Domingos). Rogério disse aos aliados que defende “a municipalização das ações voltadas para o povo, visando construir uma nova história de desenvolvimento econômico e social para Sergipe”. Vixe!

Emprego novo

O pastor Heleno Silva (Republicanos) é o novo chefe do Escritório Político de Sergipe em Brasília. Ele assume o posto hoje, em substituição a Manuel Dernival Santos Neto, que estava acumulando o cargo desde que assumiu a Secretaria estadual da Administração. Heleno já comandou o Escritório de Sergipe, tendo sido exonerado, em maio de 2018, após romper com o governo Belivaldo Chagas (PSD) para disputar, sem sucesso, uma cadeira no Senado. Segundo as línguas ferinas, cesteiro que faz um cesto, tendo cipó e tempo, faz um cento. Misericórdia!

Barco encantado

De um bebinho, numa birosca de Aracaju: “O melhor isolamento nessa pandemia é o do pescador. O cabra passa entre oito e 15 dias comendo peixe e camarão no espraiado de mar e céu. E como não sabe nadar, o safado do Corona não aparece por lá”. É vero!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 9 de junho de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias