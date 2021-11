Associação Comercial de Itabaiana pede reforço policial ao presidente da Alese

Na manhã desta segunda-feira (08) o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete a visita do vice-presidente da Associação Comercial de Itabaiana (Acese), José Luiz Bispo.

Eles trataram sobre o reforço policial na área comercial do município de Itabaiana, a fim de garantir a segurança de consumidores e lojistas neste fim de ano.

“Todos os anos os dirigentes da Acese solicitam esse reforço, devido ao aumento de vendas no comércio no fim do ano, e nós conversamos para ver as possibilidades de maior segurança policial para o setor comercial de Itabaiana”, declarou o deputado.

Segundo José Luiz Bispo, a cidade de Itabaiana possui atualmente 734 indústrias em funcionamento, que atuam em 48 segmentos. “Em razão das festas de fim de ano o número de visitantes na cidade é ainda maior, sendo necessário o aumento do efetivo policial na cidade de Itabaiana. Ele é um parceiro muito forte, Luciano sempre apoiou os comerciantes de Itabaiana. A gente tem um relacionamento muito bom, sempre que a gente procura ele atende os nossos pleitos para justamente melhorar a nossa classe empresarial. Então a gente agradece muito o apoio de Luciano Bispo por facilitar a vida dos comerciantes locais”, declarou.

De acordo ainda com o vice-presidente da Associação Comercial de Itabaiana, o município consta com o registro de mais de seis mil empreendimentos inscritos no Cadastro Nacional e Pessoas Jurídicas (CNPJ). “Temos mais de seis mil empresas. O centro comercial é aberto, com muitas lojas, a cidade realmente impulsiona o desenvolvimento do Estado de Sergipe. Nós temos o maior centro de produção de semi-jóias. Então as pessoas vão lá nas férias, com o décimo terceiro, comprar um presente, comprar alguma coisa. Tem muitos visitantes, então a gente precisa ter uma segurança maior para as pessoas sentirem a presença da Polícia Militar no comércio”, frisou.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo