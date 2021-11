Aulas da rede estadual de Sergipe passam a ser 100% presenciais

A partir desta segunda-feira (08), as escolas públicas estaduais de Sergipe estão autorizadas a retomar as aulas 100% presenciais nos diferentes níveis, etapas, anos/séries e modalidades.

São 324 escolas com 165.921 alunos matriculados, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Os estudantes que estiverem, comprovadamente, inseridos no grupo de risco ou amparados pela legislação vigente, deve ser oferecido atendimento remoto integral, assegurando o direito às atividades, sem prejuízo nas avaliações de aprendizagem.

É obrigatório manter observando o protocolo sanitário estabelecido pelas autoridades locais, pela Seduc e instituições escolares.

As unidades de ensino que ofertam o ensino fundamental e médio ficam dispensadas da obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos, podendo finalizar o ano letivo em curso após o cumprimento das 800 horas mínimas, conforme legislação educacional vigente.

