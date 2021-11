Autorização para PSS da Secretaria de Inclusão é publicada no Diário Oficial do Estado

Processo selecionará 40 profissionais da Assistência Social, Nutrição, Psicologia e Engenharia Agronômica

Já foram publicadas, no Diário Oficial do Estado da última sexta (05), a autorização do governador Belivaldo Chagas para a realização do Processo Seletivo Simplificado que possibilitará a contratação de novos profissionais para os quadros da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), e a Portaria nº 33/2021, que constituiu a Comissão Especial que será responsável pela Coordenação-Geral e Avaliação de Títulos da Seleção. Dentre as 40 vagas que serão abertas, 20 serão destinadas a assistentes sociais, 12 para psicólogos(as), cinco para nutricionistas e três para engenheiros(as) agrônomos(as). As contratações serão pelo período de um ano, renováveis por igual período e o edital deverá ser publicado nos próximos 15 dias.

Na autorização, o governador considera que a Seias tem o objetivo primordial de consolidar o Sistema Único de Assistência Social (Suas) em todo o território estadual, fortalecendo os municípios na gestão da política pública de Assistência Social, na garantia de proteção social a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. E que o cenário da pandemia de Covid-19 tem demandado intensa atuação da pasta, em decorrência do agravamento das situações de vulnerabilidade e risco social, bem como do aumento do número de famílias e indivíduos que acessam os serviços de Proteção Social Especial (PSE).

Os novos profissionais, portanto, deverão atuar nas unidades da Seias, para atendimento às necessidades de serviços relevantes, relativos ao combate à pobreza. Segundo a secretária de Estado da Inclusão Social, Lucivanda Nunes, o ingresso dos profissionais deverá não só fortalecer os serviços do Suas em Sergipe, mas também reforçar as equipes de diversos programas que vêm sendo realizados pela Secretaria no apoio às famílias socialmente vulneráveis. “Serviços prestados a crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, Programas Novo Lar, Mão Amiga, CMAIs Sergipe Acolhe, reestruturação do Restaurante Popular Padre Pedro, as melhorias que estão sendo realizadas na Casa de Passagem Estadual e abrigos etc.”, detalhou.

O secretário de Estado da Administração, Dernival Neto, também destacou a importância do PSS para a reestruturação dos quadros funcionais da Secretaria de Inclusão Social. “O governador Belivaldo Chagas tem uma sensibilidade muito grande em relação à questão social e a secretária Lucivanda Nunes demonstrou que os quadros precisam de renovação, precisam de novos profissionais. Então, o Estado está fazendo não só esse, como outros PSS, que logo serão divulgados, e também concursos para novos servidores que em breve serão divulgados”, ressaltou.

Informações e foto ASN