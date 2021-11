Caminhão carregado de material de construção cai no Rio São Francisco, em Porto da Folha

Um caminhão carregado de material de construção caiu no Rio São Francisco, na manhã desta segunda-feira (8).

O acidente foi registrado no Povoado Ilha do Ouro, em Porto da Folha, e as informações são de que o veículo ficou totalmente submerso pela água, mas o condutor conseguiu sair do caminhão e foi socorrido por pescadores, sem precisar ser levado ao hospital.

Funcionários e voluntários estão ajudando a retirar a carga do veículo, que estaria se preparando para entrar em uma balsa, quando as cordas que seguravam a embarcação no cais se romperam e o caminhão caiu. O veículo já foi retirado do rio.

Foto redes sociais