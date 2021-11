A Carreta Missionária do Sertão, é um projeto que visa atender as necessidades do povo do sertão nordestino e estará em Aracaju na próxima terça-feira, dia 9 de novembro, das 8 horas às 18 horas.

Durante esse período, as pessoas poderão ser atendidas com consultas médicas, com nutricionistas, odontológicas e enfermagem.

A Carreta Missionária estará na Igreja Batista em Orlando Dantas, rua central s/n, no Conjunto Orlando Dantas, em Aracaju.