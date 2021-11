Com drive-thru, Prefeitura amplia alcance da campanha de vacinação antirrábica

Iniciada na capital sergipana no fim de outubro deste ano, a campanha de vacinação antirrábica executada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), objetiva intensificar o combate à raiva na cidade.

E como estratégia para ampliar a cobertura vacinal de caninos e felinos, após realizar a vacinação em pontos volantes a SMS estruturou pontos fixo e um drive-thru – o Drive Tudo Pet, que funciona de segunda a sexta-feira, no Parque de Exposições João Cleophas, na rua Alagoas, bairro José Conrado de Araújo, e estará ativo até a próxima sexta-feira, dia 12.

Este posto de vacinação antirrábica pode ser acessado de carro, moto, bicicleta ou mesmo a pé. Para ter acesso à vacina, basta que o tutor apresente o cartão de vacina do animal, se tiver.

A Secretaria da Saúde de Aracaju destaca que a vacina é a principal forma de proteger os animais da raiva. Tutora de um cachorro, Cinthia Pereira da Silva levou seu animal para ser vacinado e ressalta a importância da vacina e da iniciativa da Prefeitura.

“É super importante, tanto pra ele [o cachorro] quanto pra família. Foi ótimo [o drive-thru], com respeito ao distanciamento, às normas da covid. E sou muito grata à Prefeitura por essa oportunidade de estar sempre servindo aos animais”, disse Cinthia.

Mitty Filipe, que levou três gatos e um cachorro para receberem a vacina no Drive Tudo Pet ressalta a praticidade do posto. “Foi muito prático, nem precisei sair do carro. Eles atenderam muito bem, foi muito rápido e não teve fila. A importância da vacinação é que muitas vezes a gente não sabe que nosso gato sai, nosso cachorro também. Então a gente não pode esperar acontecer um acidente. É melhor prevenir do que remediar”, observou.

Em Aracaju, a campanha de vacinação antirrábica segue no dia 13 deste mês em pontos fixos, de 8h às 16h, nos bairros Dom Luciano, Soledade, Lamarão, Japãozinho, Coqueiral, Porto Dantas, Cidade Nova, 18 do Forte, Palestina, José Conrado de Araújo, Santos Dumont, São Carlos, Olaria, Jardim Centenário e Bugio.

Foto Sérgio Silva