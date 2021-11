Com estoques de sangues críticos, Hemose convoca voluntários para doação

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) convoca a população para colaborar com o serviço de doação de sangue e, dessa forma, restaurar os estoques de todos os grupos sanguíneos: O, A, B e Ab, positivo e negativo. A medida visa assegurar o atendimento da demanda transfusional de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais do Estado.

“Nesse momento alguém pode está precisando da nossa ajuda. Existem tratamentos que o uso do sangue é um recurso usado pelo médico para tratamentos oncológicos, aplasias medulares, anemias crônicas, cirurgias cardíacas, ortopédicas, ginecológicas, além de vítimas de acidentes de trânsito com traumas ou fraturas. Sendo assim a doação de sangue é vital para manter esses atendimentos”, alertou a enfermeira Florita Aquino.

Segundo dados do setor de coleta nos três primeiros dias úteis de novembro o serviço registrou apenas 166 doações de sangue. Com uma média de 50 doações ao dia, número que está muito abaixo do necessário, para atender as solicitações que chegam ao Hemocentro de Sergipe provenientes da rede hospitalar do Estado.

Conforme a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, o setor trabalha em contato direto com os cidadãos. “Estamos ligando para os doadores individualmente e para os líderes de grupos, para buscar reverter essa situação e normalizar os estoques que neste início do mês de novembro está em níveis bem críticos”, justificou a assistente social.

Serviço

Para doar sangue é preciso está bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos. No dia da doação o voluntário deve comparecer ao Hemose bem alimentado e portando um ocumento oficial com foto. Mais informações e agendamentos, através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto assessoria