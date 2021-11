Conselho de Psicologia realiza fiscalização na Clínica São Marcello

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19) realizou, em 28 de outubro, uma fiscalização de rotina na Clínica de Repouso São Marcello, localizada na capital sergipana. A unidade hospitalar oferece assistência a pessoas portadoras de transtornos de saúde mental e disponibiliza serviços de equipe multiprofissional, incluindo a Psicologia.

Na ocasião, o conselheiro Vice-Presidente, Jameson Pereira Silva (CRP 19/0714), a Conselheira Alexsandra Alves Pereira de Albuquerque (CRP 19/2105), o Conselheiro e coordenador da Comissão de Direitos Humanos – CDH, Fernando Antônio Nascimento da Silva (CRP 19/0600, a psicóloga orientadora fiscal, Marcela Flores Cardoso Sobral (CRP19/1096) e a analista técnica, Talita Oliveira da Costa Silva (CRP19/3684) observaram as condições de trabalho, os aspectos relacionados ao exercício profissional, além de analisar indícios ou violação dos direitos humanos.

“Foi explicado como era a rotina de atendimento do local, inclusive porque são pessoas em estado de adoecimento mental e observamos também as condições físicas da clínica durante a visita. Repassaremos algumas orientações à psicóloga que atua na Clínica São Marcello, além de realizarmos uma reunião on-line com a profissional”, informa a psicóloga orientadora fiscal, Marcela Flores.

Com a pandemia do novo coronavírus, o CRP19 havia suspendido temporariamente as fiscalizações de rotina. Após a retomada gradual das atividades e melhoria do cenário epidemiológico da covid-19 em Sergipe, o Conselho retomou as visitas. Em hospitais psiquiátricos, a Clínica São Marcello, foi a primeira visita do ano.

Foto Assessoria de Comunicação

Por Amália Roeder