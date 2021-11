Bombeiros atenderam 51 ocorrências durante o final de semana, entre eles, 10 incêndios

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atendeu 51 ocorrências durante o final de semana, segundo dados do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Constam nesses dados os chamados atendidos entre sexta-feira (05) e domingo (07). Durante esse período, foram registrados 10 incêndios urbanos.

Entre os incêndios urbanos, um foi em cabos de intenet, no bairro Castelo Branco, em Aracaju. A guarnição do Quartel Central foi deslocada na tarde do último sábado (06) para atender a ocorrência. “Quando chegamos ao local, percebemos que o fogo estava concentrado na caixa e cabos de distribuição de internet. Foi feito o isolamento do local e, com a utilização de extintores, a guarnição conseguiu controlar o fogo. Tivemos que ter atenção redobrada, pois acima dos cabos de internet e telefonia havia a rede de energia”, afirmou o sargento Cláudio Campos.

Além do incêndios, foram registradas 29 ocorrências de busca e salvamento. Entre as com maior número de chamados, estiveram controle de insetos (9) e salvamento de animais (8). Também foram atendidos cinco acidentes automobilísticos. Os chamados foram atendidos pelas unidades operacionais da corporação distribuídas em Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Propriá.

Fonte e foto: CBMSE