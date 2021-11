Danniel Costa lamenta decisão de Inácio Krauss que não quis ir a debate

Na próxima quinta-feira, 11, a partir das 6h10, o candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Sergipe, Danniel Costa, será entrevistado em cadeia na TV Atalaia e Nova Brasil FM, emissoras do mesmo grupo de comunicação. Mas a entrevista deveria ser um debate, caso o atual presidente da Ordem, Inácio Krauss, não tivesse recusado o convite.

“O debate é um dos melhores instrumentos numa disputa eleitoral e um momento bastante aguardado em todo pleito. É através dele, instrumento legítimo da democracia, que os eleitores podem comparar as propostas apresentadas pelos candidatos em um espaço neutro e favorável ao confronto de opiniões. Os maiores prejudicados com a não realização de um debate são os eleitores, que deixam de conhecer de forma mais detalhada as ideias defendidas por cada lado”, afirma Danniel.

Para ele, a democracia e a advocacia sergipana perdem com a decisão do líder da chapa adversária. “Confirmei a minha presença por respeito aos advogados e advogadas de Sergipe. Estarei no programa para discutir nossas propostas, responder a qualquer pergunta sobre a atual situação da advocacia no estado e avaliar os atos da gestão. Nós acreditamos no regime democrático e valorizamos todas as oportunidades de manifestar o nosso posicionamento acerca de temas de interesse da classe e da sociedade”, enfatiza Danniel Costa.

Por Ascom/Chapa 02