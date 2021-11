Edvaldo Nogueira e Padre Inaldo discutem o consórcio metropolitano do transporte público

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, recebeu, no início da tarde desta segunda-feira, 8, em seu gabinete, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo. Na pauta do encontro, o consórcio metropolitano do transporte público da Grande Aracaju. Na oportunidade, Edvaldo, que preside a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), convidou Inaldo para participar da 81ª reunião Geral da entidade, que ocorrerá em Aracaju, nos dias 25 e 26 de novembro. O prefeito de Socorro é membro da Frente.

“Tenho dialogado, constantemente, com o Padre Inaldo sobre o consórcio do transporte público e entendemos que, passado o período mais crítico da pandemia, podemos reiniciar as discussões envolvendo esta pauta, tão relevante para a região metropolitana da Grande Aracaju. Nossa intenção é realizar, até o início do próximo ano, uma reunião com todos os membros do consórcio para debater o tema”, destacou o prefeito de Aracaju.

Edvaldo pontuou que aproveitou a oportunidade do encontro para convidar pessoalmente o prefeito de Nossa Senhora do Socorro para a Reunião Geral da FNP. “Padre Inaldo é membro da Frente, tem participado das nossas reuniões e por isso não poderia deixar de convidá-lo para a nossa reunião geral”, frisou o presidente da FNP. “Fiquei muito feliz com o convite e estarei presente para tratarmos do municipalismo brasileiro e as urgências e necessidades das nossas cidades”, ressaltou Inaldo.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA