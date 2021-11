Energias renováveis entram em pauta em novo artigo SergipeTec

Texto destaca atuação e infraestrutura do Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Sergipe (Nerees)

O desenvolvimento de ações em Ciência, Tecnologia e Inovação na área de energias renováveis no estado é o foco do mais novo artigo técnico publicado pelo Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec). O texto apresenta a infraestrutura do Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Sergipe (Nerees), com destaque para o suporte em pesquisas sobre biomassa e energias solar e eólica. O artigo dá continuidade à série iniciada pelo Parque, com o propósito de estimular o debate entre pesquisadores e agentes públicos e privados ligados ao setor de energias.

A publicação é assinada pelo gestor de Energia do SergipeTec e coordenador do Nerees, Marcos Sobral, e pela pesquisadora do Núcleo, Samia Maciel. Como objetivos específicos, o Nerees pretende fortalecer a estrutura de pesquisa em energias renováveis no estado, melhorar a eficiência na produção dessas energias e integrar o desenvolvimento da cadeia de biocombustíveis com a cadeia de alimentos, entre outros propósitos. A iniciativa é proposta pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) e executada pelo SergipeTec.

“Os benefícios para o estado são diversos. O primeiro deles é criar mão de obra capacitada desenvolvendo pesquisas no estado, com o apoio das coexecutoras, como a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP). Outro ponto é que a mão de obra qualificada também pode servir para empreendedores que desejam inovar e criar novas empresas, podendo gerar startups”, afirma Marcos Sobral.

O artigo completo pode ser conferido no site do SergipeTec, por meio do link https://sergipetec.org.br/artigos-tecnicos/. No mesmo local, é possível visualizar também os dois textos lançados anteriormente, que abordam o projeto do Atlas Eólico de Sergipe e os estudos sobre o uso do hidrogênio verde.

Sobre os autores

Samia Tássia Andrade Maciel é doutora em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestra e bacharela em Engenharia Química (UFS). Atualmente, é professora substituta do curso de Petróleo e Gás do Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Marcos Sobral possui graduação em Engenharia Elétrica com habilitação em Eletrotécnica e Eletrônica pela Faculdade Pio Décimo, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese) e especialização em Automação e Controle de Processos Industriais também pela Pio Décimo. É instrutor na área de Eletrônica, Eletrotécnica, Automação e Instrumentação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/SE).

Fonte e foto SergipeTec