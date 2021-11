Feira de beleza profissional de Sergipe acontece até terça, em Socorro

Está ocorrendo em Nossa Senhora do Socorro, uma das maiores e mais importantes feira de beleza profissional do Estado, o Hair Sergipe, que está na sua 9ª edição. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), será realizado até terça-feira, 9, no Ginásio do Sesi, das 10h às 19h.

A feira é voltada para toda a população, em especial para os profissionais de beleza que buscam oportunidades de negócios, capacitação e networking do setor de beleza. Nesta edição, o Hair Sergipe conta com 35 stands e ainda é possível encontrar produtos com até 80% de desconto em produtos de cabelo e unhas, demonstrações de serviços e palestras. “Espero que os representantes consigam vender seus produtos e a população se beneficie com as variedades que temos aqui. Esse é um evento que também serve para unir ainda mais a classe e divulgar o trabalho deles”, declarou a cabeleireira e organizadora da feira, Rozira dos Santos.

O espaço escolhido para a realização do evento foi justamente o Ginásio do Sesi, por ser um local amplo e estratégico, com capacidade suficiente para receber os visitantes. O local é mantido pela Semel. “Fomos procurados pela organização do evento e abraçamos essa causa, cedendo o Ginásio, porque sabemos que os produtos de beleza são bastantes consumidos e interferem diretamente na nossa autoestima, além de contribuir para o crescimento do setor”, disse o secretário da Semel, José Adidelson.

Em palestra realizada na manhã desta segunda-feira, 8, a técnica da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Larissa Lima, passou algumas orientações acerca dos cuidados e biossegurança nos salões de beleza. Nesse sentido, os salões de beleza precisam estar atentos a todas as normas para que o espaço possa funcionar adequadamente.

Aline Freitas é moradora da capital e trabalha com alongamento de unha. Sabendo da variedade e das condições de preços dos produtos, ela não perdeu tempo, foi à feira e saiu do Sesi de mão cheia. “Eu vi nesse evento uma oportunidade de crescimento, de conhecer produtos que possam agregar na minha profissão e, claro, aproveitar as promoções”, disse Aline.

O interessado em frequentar o Hair Sergipe deve levar 1 kg de alimento não perecível, que será doado para instituições de caridades, a exemplo do Hospital do Câncer e Raio de Sol.

Fonte e foto assessoria