Gracinha e Maria assinam projeto que reconhece mangabas e ofício de catadoras como Patrimônio Cultural Imaterial

As deputadas Gracinha Garcez (PSD) e Maria Mendonça (PSDB) apresentaram na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) um projeto de lei que sugere declarar Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe as mangabas e o ofício das catadoras dessa fruta. “O trabalho que essas mulheres fazem é responsável pela geração de renda e sustento de muitas famílias sergipanas. E isso precisa ser reconhecido e valorizado”, frisou Gracinha.

As catadoras de mangaba em Sergipe atualmente estão concentradas em associações nos municípios de Indiaroba, Japaratuba, Itaporanga d’Ajuda, Barra dos Coqueiros, Estância, Pirambu e Aracaju. Elas produzem itens diversos (licor, doces, mousse, biscoito, geleia…) não só do fruto da mangabeira como também de outras frutas da restinga. “Nada mais justo que fazermos esse reconhecimento, pois o extrativismo da mangaba é uma realidade que movimenta a economia de vários municípios e, porque não dizer, do Estado como um todo”, destacou a deputada Maria Mendonça, acrescentando que Sergipe é o maior produtor de mangaba do país.

O projeto apresentado pelas parlamentares foi aprovado na Casa Legislativa e segue agora para sanção do Governo de Sergipe. “O ofício de catadora de mangaba envolve uma série de atividades em que as mulheres envolvidas cuidam da conservação da espécie, desenvolvem e aprimoram práticas e saberes de manejo… enfim, zelam por algo que entendemos como um patrimônio cultural imaterial”, pontuou Gracinha Garcez.

Da assessoria