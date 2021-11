Joaquim da Janelinha realiza a III Festa das Crianças do Paraíso do Sul

Já em sua terceira edição, a Festa em alusão ao dia das crianças do loteamento Paraíso do Sul, localizado no bairro Santa Maria, foi realizada no último domingo, 7, através do Projeto Mais Saúde, idealizado pelo vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS).

O evento aconteceu na Av. Brasil, em frente ao Salão de Festas LA; e contou com vários brinquedos infláveis; pulas-pulas; apresentações de grupos de dança e artes marciais; distruibuição de cachorro-quente; pipoca, algodão doce; além de vários brindes.

“Isso pra mim é algo inacreditável, tanta gente feliz, agradecida. São centenas de crianças e pais, famílias, tendo uma tarde de lazer, de alegria. Foi para isso e por isso que entrei na política. Essa gratificação não tem tamanho. Só agradeço a Deus por oportunidades e momentos como estes se concretizarem em minha vida”, se emociona Joaquim, mesmo este já sendo a terceira edição do evento.

O parlamentar agradeceu também os parceiros e toda sua equipe que esteve com ele para que o dia festivo fosse realizado e concretizado com sucesso.

Foto assessoria

Por Monique Costa