Jucese e Sebrae promovem mais dois workshops do projeto “Desburocratiza Sergipe”

Nos dias 08 e 09 de novembro, a Junta Comercial de Sergipe (Jucese), em parceria com o Sebrae/SE e apoio da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), irá promover mais dois workshops do projeto “Desburocratiza Sergipe”, com representantes das prefeituras que compõem as regiões do Alto e Médio Setrão e Baixo São Francisco. O evento será realizado no auditório do Sebrae (Av. Tancredo Neves, 5.500), a partir das 8h30.

Na próxima segunda-feira (08) participarão as prefeituras da região do Alto e Médio Sertão, Já na terça-feira (09), o evento receberá os convidados das prefeituras da região do Baixo São Francisco.

A parceria entre a Jucese e o Sebrae/SE em mais essa etapa de implantação e acompanhamento do Portal Agiliza Sergipe nas secretarias municipais de Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Tributos e Planejamento Urbano contribui com o processo da desburocratização do registro empresarial.

Segundo o presidente da autarquia, Marco Freitas, o projeto já mostra resultados positivos. “Em outubro, Sergipe foi o estado mais rápido para se abrir uma empresa no país, com um total de 445 empresas abertas em apenas 24h, mostrando como o processo de desburocratização dos trâmites processuais está surtindo efeito em nosso estado”, ressalta.

O sexto e último workshop será promovido no dia 11 de novembro, envolvendo as prefeituras do Leste Sergipano. O projeto faz parte das medidas adotadas pelo Governo de Sergipe com foco na otimização dos serviços oferecidos aos empresários, tornando mais rápido e seguro o processo para abertura de novas empresas em Sergipe.

O QUE É: WORKSHOP “DESBUROCRATIZA SERGIPE”

QUANDO: 08 e 09 de novembro

LOCAL: auditório do Sebrae (Av. Tancredo Neves, 5.500)

HORÁRIO: a partir das 8h30

PÚBLICO: convidados das prefeituras municipais das regiões do Alto e Médio Sertão e Baixo São Francisco

REALIZAÇÃO: Jucese em parceria com o Sebrae Sergipe. Apoio: Fames

Fonte e foto: Innuve