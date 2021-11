“O sentimento é de dever cumprido e gratidão”, diz Janier Mota sobre início das obras da rodovia que liga Itabaianinha a Tobias

Sem esconder a felicidade de ver uma reivindicação do seu mandato se tornando realidade, a deputada Estadual Janier Mota (PL) celebrou o início das obras de reestruturação da Rodovia SE-290, trecho que liga a cidade de Itabaianinha a Tobias Barreto, além da estrada de acesso ao Povoado Ilha, localizado em Itabaianinha.

Ao lado do governador Belivaldo Chagas e de várias autoridades da Região Sul e do Estado, a parlamentar testemunhou na assinatura da ordem de serviço que oficializou o início das obras de reconstrução da rodovia. A solenidade ocorreu nesta última sexta-feira, 5, no Polo Moda de Itabaianinha.

“É um momento histórico para nosso Sul de Sergipe. Pois, é um sonho que começou a ser realizado (as máquinas já estão a todo vapor na pista), levando mais segurança para os motoristas e desenvolvimento econômico para a região, uma vez que facilitará o escoamento da produção agrícola, cerâmica e têxtil. Tudo isso graças a muita luta do nosso mandato, por meio de indicações na Assembleia Legislativa e reuniões com o Governo do Estado”, destaca Janier.

Para a parlamentar, o sentimento é de dever cumprido e de gratidão. “Agradeço muito ao governador, aos secretários Ubirajara Barreto e Felizola Filho, assim como aos demais integrantes do Governo do Estado, por atenderem aos nossos pedidos. Quando assumi o meu mandato de deputada, em nenhum momento parei de lutar pelas obras de reconstrução das rodovias. Mas, mesmo assim, ao longo desses últimos dois anos, ouvi as mais diversas críticas. Eu vinha sendo muito cobrada pela comunidade. Contudo, tenho a minha consciência tranquila. Pois, quem me acompanha sabe que tenho uma atuação muito forte na defesa pela melhoria das rodovias”, ressalta.

Execução da obra

Executada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), a obra é mais uma realização do Programa Pró Rodovias, inserido no Avança Sergipe. Ao todo, 29,6 km (27,20 km de extensão entre Itabaianinha a Tobias e 2,40 km do acesso ao Povoado Ilha) serão reestruturados a partir de um investimento de R$ 14.270.143,32.

Com 7,60 metros de largura e sob responsabilidade da empresa Camel Empreendimentos e Construções Ltda, a obra compreenderá a reciclagem da pista com adição de brita; imprimação; pintura de ligação; camada em pavimentação asfáltica com vibroacabadora; implantação de sinalização horizontal e vertical; pintura termoplástica de faixas e zebrados; placas de sinalização vertical; tachas refletivas; execução da drenagem completa; e execução de base e sub-base em trechos específicos.

Polo Moda

Durante a solenidade, Belivaldo Chagas anunciou também que todas as ruas do Pólo de Moda serão asfaltadas e que o projeto de execução da obra já passou pela fase do processo de licitação.

“As pessoas vinham para a nossa cidade e reclamavam que não iriam retornar por conta das estradas. Mas, com o início da reconstrução da rodovia, e, inclusive, com o anúncio do governador sobre a região do Polo Moda, vai incentivar a economia e o turismo. Ganha o município, o Estado e os comerciantes. Estou muito feliz”, finaliza Janier Mota.

Com informações do Governo do Estado

Foto assessoria

Por Tatiane Melo