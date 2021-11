PM apreende drogas e prende dois por tráfico em São Cristóvão

No último sábado (06), uma guarnição da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) efetuou a prisão de duas pessoas por suspeita de tráfico ilícito de drogas, durante patrulhamento no município de São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju.

Segundo relato policial, os policiais realizavam patrulhamento no conjunto Tijuquinha, quando receberam informações de que um homem estaria traficando na Rua São Domingos. Imediatamente, a guarnição se dirigiu ao local e visualizou um suspeito saindo de uma residência. O homem ficou bastante nervoso ao visualizar a guarnição e entrou na casa, deixando cair um tablete de maconha.

Ato contínuo, os policiais realizaram uma abordagem no veículo do indivíduo, localizando dois tabletes de maconha e na residência, substâncias análogas a crack, cocaína e maconha. Ainda no local, o homem afirmou que uma parte da droga não lhe pertencia, que ele era apenas o responspavel pelo transporte da droga.

Já na Rua B, no conjunto Eduardo Gomes, os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita, apresentando bastante nervosismo ao visualizar a guarnição. O homem entrou numa residência e, durante a abordagem, foram encontradas 13 cápsulas de cocaína e R$ 85 em cédulas de pequenos valores.

Os casos foram encaminhados à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PM-SE