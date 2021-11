O ex-deputado federal e ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Heleno Silva (Republicanos), foi indicado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e vai assumir o Escritório Político em Brasília.

As informações são de que Heleno Silva teve a sua nomeação publicada no Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (05). Heleno tem um bom acesso com os parlamentares federais.

Heleno já colocou seu nome à disposição do agrupamento para disputar uma vaga na Câmara Federal.