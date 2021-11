Prefeito Cristiano Viana assina Ordem de Serviço para reforma da escola do povoado Salobra

Nesta segunda-feira, 08 de novembro, o prefeito Cristiano Viana assinou Ordem de Serviço para reforma, manutenção e adaptações na Escola Municipal Maria Rabelo Barreto, localizada no povoado Salobra.

As melhorias na unidade de ensino fazem parte do Programa Acelera Simão Dias, lançado no último dia 29 de outubro no município e que prevê investimentos de mais de R$ 12 milhões em Simão Dias.

O prefeito Cristiano Viana destacou os investimentos realizados pela gestão Nossa Força, Nossa Gente na área da educação como forma de promover mais qualidade no ensino e aos alunos da rede pública municipal.

Além da escola Maria Rabelo Barreto, outras unidades de ensino também passam por reforma, a exemplo das Escolas Maria Eloísa Batista Santos (Povoado Sítio Alto) e Genésio Chagas (Povoado Cumbe II).

O ato reuniu, o prefeito Cristiano Viana, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, a secretária de Educação, Prof.ª Angela Siqueira, além dos demais secretários municipais, vereadores, professores, colaboradores da gestão e o público em geral.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias