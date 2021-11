Prefeito  de Siriri, Zé Rosa, deixa o PSB por falta de diálogo da direção estadual

O prefeito de Siriri, Zé Rosa, está sem partido. Ele entregou a carta de desfiliação do PSB no cartório eleitoral e também no diretório municipal do partido, na manhã dessa segunda (dia 8).

Zé Rosa era um dos maiores defensores do PSB, sempre prezou pela fidelidade partidária. Porém, houve falta de diálogo da direção estadual com as lideranças municipais para novas composições.

O prefeito de Siriri preferiu deixar o PSB mostrando também o seu descontentamento com o rumo que está sendo tomado pelo partido para o pleito eleitoral de 2022.

da assessoria