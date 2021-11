Programa Nossa Energia contribui para a redução do consumo de energia

Cada família recebe da Energisa até quatro lâmpadas LED gratuitamente

Mais econômica e com um maior tempo de vida útil em relação às lâmpadas fluorescentes, a LED é uma boa escolha para garantir uma iluminação mais eficiente e de melhor qualidade. A Energisa, por meio do programa Nossa Energia, realiza a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes antigas por LED gratuitamente para os clientes tarifados como baixa renda.

No período de janeiro a outubro, foram beneficiadas 13.218 famílias sergipanas por meio da troca de lâmpadas realizada pelo Projeto Nossa Energia, iniciativa que faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa. No total, foram doadas mais de 52.800 lâmpadas de LED, com a finalidade de substituir as incandescentes e fluorescentes antigas, proporcionando a redução no valor das contas de energia.

Em Aracaju, o projeto Nossa Energia contemplou os bairros: Industrial, Santos Dumont, Lamarão, Santa Maria, Olaria e Zona de Expansão. Em Nossa Senhora do Socorro, os bairros: Parque dos Faróis, Conjunto Jardim, Guajará, Taiçoca, Marcos Freire, Piabeta. No interior do estado, foram beneficiadas famílias nos seguintes municípios: General Maynard, Santa Rosa de Lima, Laranjeiras, Riachuelo, Maruim, Divina Pastora, Areia Branca, Frei Paulo e Itabaiana.

Segundo o coordenador do PEE, Pedro Lins, cada lâmpada nova consome aproximadamente 50% a menos do que as trocadas. Além da redução no consumo de energia elétrica, a lâmpada LED traz melhoria na qualidade da iluminação nas residências, já que as antigas apresentam uma capacidade de iluminação reduzida.

“Além dessas vantagens, a adoção de lâmpadas LED estimula a sustentabilidade, reduzindo o impacto ambiental, pois, são produzidas com substâncias que não agridem o meio ambiente e a quantidade de lâmpadas descartadas é bem menor”, afirma Pedro.

Ainda segundo Pedro Lins, cada família recebe até quatro lâmpadas LED. “O Projeto Nossa Energia é muito importante para os clientes de baixo poder aquisitivo do estado de Sergipe, porque leva um benefício direto e tangível para os lares sergipanos. E com o acesso à nova tecnologia de lâmpadas LED, modernas e econômicas, podem desfrutar da redução dos custos e de uma iluminação de qualidade. Além das lâmpadas, as pessoas recebem informações sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica”, afirma Pedro.

Adotar alguns hábitos também podem ajudar a economizar. Veja dicas simples para evitar o aumento de consumo e administrar melhor a conta no final do mês:

Lâmpadas- Substitua lâmpadas halógenas e fluorescentes por lâmpadas LED. Apague as lâmpadas que não estiver utilizando, exceto aquelas que contribuem para a sua segurança. Mantenha as janelas abertas e aproveite ao máximo a luz natural.

Máquina de lavar- Procure lavar o máximo de roupas possível de uma só vez. Utilize a quantidade de sabão adequada para cada tipo de roupa e mantenha o filtro da máquina sempre limpo para que não seja necessário repetir a operação “enxaguar”.

Ferro elétrico – Passe roupa somente quando necessário. Junte a maior quantidade de roupas possível para passar todas de uma vez só. Desligue o ferro sempre que pausar o serviço.

Televisão – Não deixe a TV ligada sem necessidade. Fique alerta ao utilizar o modo stand by, pois alguns aparelhos consomem energia mesmo quando estão desligados.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas