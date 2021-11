Prudente de Morais: fatos e curiosidades

Por Tadeu Braga

Prudente Jose de Morais Barros, nasceu em Mairinque-SP no dia 04 de outubro de 1841 e faleceu em Piracicaba – SP, no dia 03 de dezembro de 1902.Foi o terceiro presidente do Brasil, representava a oligarquia cafeicultora.

Prudente de Morais governou o Brasil de 1894-1898, logo no inicio de seu mandato pacificou a Revoluçao Federalista no Rio Grande do Sul e anistiou os “rebeldes”.

O novo presidente retomou as relações diplomáticas com Portugal, rompidas por Floriano Peixoto na Revolta da Armada, e assinou o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação com o Japão, em novembro de 1895.

No âmbito internacional Prudente enfrentou invasões inglesas (os Ingleses invadiram a Ilha da Trindade no Espírito Santo em 1895) e francesas (invasão do Amapá pela Guiana Francesa, também em 1895), as quais resolveu de forma diplomática e favorável ao Brasil.

Prudente enfrentou ainda outras revoltas importantes, destaca-se: a revolta da Escola Militar, a qual fez valer sua autoridade, fechando a escola e clube militar e a famosa Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, comandada por Antônio Conselheiro.

O governo de Prudente de Morais não foi um dos mais fáceis, ele sofreu um atentado em meio as turbulências da Guerra de Canudos, neste atentado cometido por um soldado da marinha; não sofreu qualquer ferimento, mas seu ministro da guerra, Marechal Bittencourt perdeu a vida. Seu vice-presidente Manuel Vitorino foi acusado, preso e encontrado enforcado em um lençol na cadeia.

O fim do governo e morte.

Prudente de Morais entregou o poder em 15 de novembro de 1898 a Campos Sales, e morreu em 03 de dezembro de 1902, em Piracicaba, cidade onde exerceu a advocacia pós presidência, morreu de tuberculose e foi enterrado no “Cemitério da saudade” em Piracicaba.