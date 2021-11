Ricardo Marques visita Externato São Francisco de Assis e pede doações para a instituições

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) visitou a sede do Externato São Francisco de Assis e ficou encantado com o trabalho realizado pela instituição que fica localizada no Bairro Suíssa, em Aracaju. O Externato atente atualmente 65 crianças de 2 a 10 anos sem situação de vulnerabilidade social e 220 famílias no atendimento mensal com doação de cestas básicas.

“Sempre fui comprometido com o social e continuo abraçando esta causa. É também função do vereador de conhecer de perto estas instituições que desempenham um grande trabalho em prol das pessoas mais carentes. O Externato São Francisco acolhe as crianças e as famílias com muito amor e precisa de ajuda para dar continuidade a obra e aumentar as vagas. Cada um pode ajudar de alguma forma, seja através de doação em dinheiro para pagar as contas, de cestas básicas, serviços ou com doações de peças que podem ser vendidas no bazar para captação de recursos também. Vamos juntos abraçar o Externato?”, convida o vereador

O Externato São Francisco de Assis oferece educação infantil com aulas de capoeira, música, informática, recreação e plantio de horta. A instituição atende 65 crianças, tem espaço para 200, mas faltam recursos.

“Com alegria o Externato São Francisco de Assis recebeu a visita de Ricardo Marques pela primeira e já esperamos que ele retorne sempre. A visita foi muito linda, espontânea, alegre, mas sobretudo com gosto de quero mais. Ricardo nos mostrou seriedade, comprometimento e seriedade que é tão raro de se encontrar. Para nós a visita nos trouxe ânimo vigor, para continuar acreditando, se renovando neste mundo político tão desacreditado. Esperamos continuar acreditando e vivenciando um novo jeito de ser e fazer política que pensa e faz a diferença em prol daquele que é a razão do ser político: o povo”, vibra a diretora do Externato, Irmã Mabel.

Irmã Mabel aproveitou a visita para convidar o vereador e toda a população para participar da Feijoada Beneficente que será realizada na sede da instituição no dia 27 de novembro com Zany, Samba de Moça Só, Mário do Forró e Otávio e Gabriel. “Todos estão convidados a aproveitar o momento especial e colaborar com a nossa causa”.

Colabore também com o Externato

Razão Social Associação Nordeste Brasileira de Educação e Cultura

Chave Pix

CNPJ 10.970.689.0010-21

Banco do Brasil

Agência 3361-8

Conta corrente: 411.469-8

Banese

Agencia 014

Conta corrente 03.101.146-0

Fonte e foto assessoria