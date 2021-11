Saúde da mulher: PMA manterá UBSs abertas um sábado por mês

Com o sucesso das ações da campanha Outubro Rosa em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital aos sábados, que resultaram em cerca de 65 mil atendimento de saúde da mulher, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), manterá essa estratégia em novembro e dezembro. Durante todo o mês passado, foram desenvolvidas várias outras ações voltadas como foco na prevenção, promoção e o diagnóstico precoce.

Segundo a coordenadora do Programa Saúde da Mulher, Léa Matos, a campanha Outubro Rosa é uma ferramenta importante na conscientização da necessidade de cuidar da saúde feminina, o que acaba sendo também uma questão de saúde pública.

“Muitas das ações realizadas em outubro mês já são de rotina nas UBSs, mas nem sempre a mulher tem oportunidade de buscar o serviço na semana. Por isso, realizamos também as ações em três sábados de outubro. A iniciativa foi tão exitosa que a comunidade pediu que continuássemos realizando as ações e resolvemos continuar realizando um sábado por mês de ações em algumas unidades, porque entendeu que muitas mulheres trabalham durante a semana e precisam dessa oportunidade para se cuidar”, enfatiza Léa.

Nos sábados dias 20 de novembro e 11 de dezembro, das 8h às 16h, oito UBSs ofertarão às mulheres testagem, consultas e exames. Cada Unidade ofertará exames citopatológicos (lâmina) e agendamentos de mamografias, além de teste rápido covid-19, teste rápido HIV, sífilis e hepatites virais, e teste rápido de gravidez. Funcionarão nas ações, as UBSs: Augusto Franco, Celso Daniel, Ávila Nábuco, Fernando Sampaio, Dona Jovem, Eunice Barboza, João Oliveira Sobral e José Calumby.

Outubro

Na intensificação das ações de outubro, foram realizados 5.968 exames citopatológicos, 1.809 agendamentos para exame de mamografia, 212 testes rápidos de gravidez, 721 testes rápidos para covid, 1.869 testes rápidos para HIV, 1.855 testes rápidos para Sífilis, 1.666 testes rápidos para Hepatites B, 1.693 testes rápidos para Hepatites C, 3.842 glicemia, 22.838 aferições de pressão arterial, 2.619 aferição de temperatura, 1.465 exames clínicos das mamas, 4.124 pré-natal e mais 1.815 atendimentos gerais.

“O Outubro Rosa, internacionalmente, é o mês destinado à prevenção do câncer de mama, em mulheres e homens, embora, nestes últimos, com menor incidência. E de todos os tipos de câncer, o de mama é o que mais mata mulheres. Precisamos fazer o diagnóstico precocemente para salvar a vida”, ressaltou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

A gestora salienta ainda que o Município dispõe de serviços, tanto na Rede de Atenção Básica, quanto na Rede Especializada, assim como possui profissionais de saúde preparados para o acolhimento dessas pacientes que apresentam sintomas ou os que desejam realizar consultas e exames preventivos.

“Caso a pessoa sinta dor, note alguma alteração, nódulo ou até mesmo algum tipo de secreção dos mamilos, ou ainda as pessoas assintomáticas, é indicado que busque os serviços do Município, junto às Unidades Básicas de Saúde. Quando o câncer é detectado, fazemos todo o encaminhamento para as unidades de alta complexidade, gerenciadas pelo Estado. E, caso não haja esse diagnóstico, o paciente continua sendo atendido pelo Município, com as consultas e exames preventivos”, explicou a secretária.

Fonte e foto SMS