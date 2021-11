Seduc divulga resultado provisório do Processo Seletivo para o Centro de Aperfeiçoamento de Esporte. PSS em fase de recursos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou o resultado provisório do Processo Seletivo Simplificado nº 37/2021, que objetiva atender à necessidade temporária do serviço, em casos de excepcional interesse público, de profissionais do cargo de professor de Educação Física, para desenvolver suas atividades no Centro de Aperfeiçoamento de Esporte Escolar da rede estadual de ensino. Com a divulgação, o PSS entra na fase de solicitação de recursos.

Caso o candidato discorde da pontuação ou mesmo não encontre seu nome na presente lista, durante o período entre as 8h do dia 8 de novembro e as 17h do dia 10 de novembro, deve acessar sua avaliação no sistema online (onde fez a inscrição no seguinte link: https://intranet.seduc.se.gov.br/sistemas/inscricoesg) e verificar a avaliação dos seus títulos. Caso não concorde com a pontuação, poderá entrar com recurso digitado na parte inferior do formulário, devendo observar os termos do item 7 do edital.

Ao todo, o edital ofertou 14 vagas para a Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) e Diretoria Regional de Educação 3 (DRE 3), além da formação de um cadastro reserva. Puderam participar da seleção os professores lotados em qualquer uma das escolas da rede estadual, os quais preenchem os seguintes requisitos: ter formação em Licenciatura em Educação Física; Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF); Especialidade técnica esportiva, comprovada/declarada pela Federação Estadual e/ou Confederação Nacional da modalidade pretendida.

As vagas são para as modalidades de Atletismo, Paratletismo, Badminton, Futsal e Futebol, Ginásticas Rítmica e Artística, Judô, Natação, Tênis de mesa, Vôlei de Praia, Wrestling, Polo Aquático, Handebol, Basquete e Jiu Jitsu. O PSS será realizado em três etapas: inscrição, análise/avaliação de currículo e entrevista. O prazo de vigência do edital será de dois anos contados da data de sua publicação no site da Secretaria de Estado da Educação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Confira o resultado provisório:

https://bit.ly/3EShpTd

Confira o edital:

https://bit.ly/3EUUwOP

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM