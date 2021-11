Sergipe recebe mais 38 mil doses de vacina contra a covid-19, da Pfizer, nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu na tarde desta segunda-feira, 08, uma nova remessa de vacina contra a Covid-19. Foram 38.610 doses do imunizante que será distribuído com os 75 municípios para aplicação de segunda dose e reforço, assim ampliando e fortalecendo o processo de imunização da população sergipana. As vacinas chegaram por volta das 14h40 no Aeroporto de Aracaju, em voo da Latam.

As vacinas foram recebidas pela enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, e acondicionadas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, instalada no Centro Administrativo da Saúde senador Gilvan Rocha. Ana Lira lembrou que até a última sexta-feira, 06, foram enviadas aos municípios 3.558.689 vacinas e aplicadas 2.971.699 entre primeira, segunda e dose única, bem como reforço.

Foto: Valter Sobrinho