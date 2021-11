Zezinho dialoga com moradores do conjunto Agamenon Magalhães

Em mais um fim de semana percorrendo comunidades e dialogando com a população, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve no conjunto Agamenon Magalhães, bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Acompanhado por Raimundo Neves e Eduardo Santana, lideranças do conjunto Agamenon Magalhães e do bairro Industrial, respectivamente, Zezinho Sobral visitou o Estádio Adolfo Rollemberg e moradores vizinhos.

“A comunidade do Agamenon Magalhães e toda nossa capital merecem esse grande cartão postal esportivo. Ele é nosso patrimônio, faz parte da nossa história e é palco de grandes jogos. O Adolfo Rollemberg é destinado para toda a população e as famílias. Ele foi reformado e, agora, com a abertura do acesso ao público, volta a agregar. Quem ganha é a comunidade, torcedores e o futebol sergipano”, destacou Zezinho Sobral, ressaltando que o Estádio Adolfo Rollemberg dá suporte aos times sergipanos de futebol, recebendo treinos e partidas de campeonatos profissionais.

As lideranças e os moradores da comunidade, em conversa com Zezinho Sobral, sinalizaram a importância da mudança de gestão do Adolfo Rollemberg. “A ideia é transferir a gestão do estádio para o município de Aracaju, devido à sua localização e a exemplo do que acontece com o Estádio Municipal do Anchietão, localizado no bairro Bugio, permitindo que atenda melhor as demandas da comunidade neste espaço histórico tão importante para nossa capital. Estive aqui na assinatura da Ordem de Serviço para a reforma e fico muito feliz de ver o estádio funcionando. Também já estive na Secretaria de Esportes para dialogar sobre a gestão. Nossa defesa é que o gerenciamento do estádio seja passado para a prefeitura e, assim, possa atender melhor as demandas da comunidade”, afirmou o parlamentar.

Zezinho Sobral reafirmou o compromisso com o esporte e colocou-se, mais uma vez, à disposição da comunidade para intermediação de demandas na Prefeitura de Aracaju e no Governo do Estado. “Percorri as ruas do Agamenon, conversei com jovens e adultos, que apresentaram pontos importantes que precisam ser revistos e analisados com um olhar específico, e com esportistas da comunidade. Sigo na defesa do esporte nas comunidades, pois ele ajuda no desenvolvimento dos jovens, estabelece e fortalece vínculos positivos e benéficos, além de ajudar a descobrir novos talentos”, complementou Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral